我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

川普：委國新領袖若「不做正確的事」將有慘痛代價

美逮馬杜洛 沈政男嗆賴清德：要不要出來譴責美國罵川普

記者賴香珊／南投即時報導
沈政男。(記者蘇健忠／攝影)
沈政男。(記者蘇健忠／攝影)

美國總統川普稱成功襲擊委內瑞拉並抓獲總統馬杜洛。時事評論家、醫師沈政男狠嗆賴清德，不是說「侵略者才是和平破壞者」，要不要譴責美國侵略委國？綠營人士要不要罵川普？3個字「不期待」，因他們就從頭到尾不曉得自己在幹嘛！

沈政男指出，川普為何要侵略委內瑞拉？他認為，連川普自己也搞不清楚出兵委內瑞拉的理由？那些在那邊幫川普講理由的人根本是自作多情。「紐約時報社論講得很清楚，此舉就是非法而且不明智。」

而美國在冷戰與後冷戰時代侵略其他國家，每次都號稱為了什麼冠冕堂皇的理由，什麼大規模武器有的沒有的，到最後都證明子虛烏有，而且治絲益棼，然後虎頭蛇尾落跑了。

他進一步表示，賴清德不是說侵略者才是和平破壞者，要不要出來譴責美國侵略委內瑞拉？而中國2027要侵略台灣是侵略，美國2026侵略委國就不是侵略啊？

如果美國2026侵略委內瑞拉不用譴責，為何中國沒有要侵略台灣，就在那邊叫罵連天？那譴責俄羅斯侵略烏克蘭，說中國可能侵略的綠營人士，要不要出來罵川普？但說真的就3個字「不期待」。因為他們就從頭到尾不曉得自己在幹嘛！

川普 委內瑞拉 賴清德

上一則

日經：駐韓美軍將擴大行動範圍 應對台灣突發事態

下一則

台中郊外出現5隻野生狐獴？動保處追查 如有飼主將開罰

延伸閱讀

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認
美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法

美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法
委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案

委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案
川普繞過國會用兵委內瑞拉 民主黨人批如「伊拉克2.0」

川普繞過國會用兵委內瑞拉 民主黨人批如「伊拉克2.0」

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28

超人氣

更多 >
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶
傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎