日經：駐韓美軍將擴大行動範圍 應對台灣突發事態

駐韓美軍司令布朗森。(美聯社)

「日經亞洲」今天指出，駐韓國的美軍將擴大行動範圍至朝鮮半島之外，以建立因應台灣突發事態的戰備系統；華府 此舉是尋求加強嚇阻力，不僅對北韓 ，也針對日益強勢的中國。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）去年12月29日在首爾一場論壇上表示，「韓國不僅僅是因應朝鮮半島的威脅」。

考慮到可能發生的台灣突發事態，駐韓美軍最近在官網發布一張呈現倒置的東亞地圖，據傳布朗森已經下令內部使用這張地圖。

該地圖顯示出，駐韓美軍與平壤、北京、台北、馬尼拉等附近主要城市的距離，這展現美國軍隊駐紮韓國的更廣泛戰略優勢。

基於美韓兩國同盟，駐韓美軍的主要任務是嚇阻北韓。

首爾當局希望防衛朝鮮半島是駐韓美軍的首要任務，並擔憂華府會將軍隊派往第三國。

駐韓美軍要增強靈活性的理由，是因為華府方面越來越擔憂台灣突發事態有可能成真。

美國戰爭部 去年12月下旬發布的「中國軍力報告」寫道，中國軍隊正穩步推進，且預期在2027年底前，具備對台開戰並取勝的能力。

約有2萬8000名美軍駐紮在韓國首爾南方約70公里處。從地理位置來看，韓國不僅接壤北韓，也靠近中國與台灣。

布朗森曾於去年11月說過，韓國的地理位置賦予了獨特能力，能影響多個競爭軸線，向北可影響北韓，向西能影響中國。

▼收聽一洲焦點Podcast：