台灣「矽盾」因晶片製造外移 面臨瓦解風險

編譯黃淑玲／綜合外電
台積電美國亞利桑納州鳳凰城廠區。（聯合報系資料照）
台積電美國亞利桑納州鳳凰城廠區。（聯合報系資料照）

英國每日電訊報（The Telegraph）2日刊出亞洲特派員曼德森（Allegra Mendelson）的報導，以「台灣7.5兆英鎊秘密武器正在瓦解」為題，指台灣將半導體生產外移，冒著失去「矽盾」保護的風險。

7.5兆英鎊（10.1兆美元）指的是經濟學家曾有的警告，他們計算，若台灣遭到軍事武力入侵，全球經濟損失將達到這個數額，遠遠超過俄羅斯入侵烏克蘭或是新冠疫情所造成的經濟損失。

矽盾的理論是，全球包括中國在內，都依賴著台灣製造的晶片，北京了解入侵台灣將衝擊自身經濟的後果。台灣的半導體產業提供事實上的安全保障，因美國也依賴台灣的晶片，萬一有戰事，華府將會前來保護台灣。

每日電訊報說，可是現在台灣半導體業界的領導公司，已經開始將將生產基地轉移到美國等國家。專家因而警告，這其實是在瓦解台北寶貴的經濟威懾力量，使得北京更可能攻擊台灣。

以最具代表性的公司台積電為例，雖然台積電大部分生產仍在台灣，公司已陸續在中國、日本、美國等地設立晶圓廠；德國的台積電廠也預定2027年年底開始營運。部分專家相信，台積電和其他供應鏈裡的公司，為因應北京日益升高的威脅，而將生產移出台灣。

美國政府的壓力，也是台灣半導體生產外移的另一大因素。川普「讓美國再次偉大」的美國優先政策，致力製造業回流美國。然而，一旦美國在國內建立自己的製造基地，對台灣的依賴減輕，萬一台海有戰事發生，前往保衛台灣的可能性或就將變得較低。

不過台積電已明確表達，公司只把成熟製程移到海外，先進晶片的製造將會繼續留在台灣。這是台積電握住的保險。

台灣半導體製造外移，除了擔憂矽盾瓦解的這派看法，另也有一派認為反而可以強化其他國家與台灣的聯結，促使美國與盟友更有可能在衝突發生時，馳援台灣。

曾在台積電擔任資深經理25年、現為獨立顧問的艾莉莎‧黃（Alisa Huang，譯音）就表示，到台灣以外投資，無論是在歐洲、美國還是日本，都讓這些國家和台積電綁在一起。胡佛研究所台灣問題研究員祁凱立（Kharis Templeman）也說，藉由在其他國家設廠，這些國家將比以往具有更強的動機，關心台灣半導體產業，以及台灣公司可能面臨的安全威脅。

馬杜洛被抓 中國提醒公民暫勿前往委內瑞拉

美控馬杜洛涉「毒品恐怖主義」紐約南區聯邦法院起訴

中發布拉美政策文件 WSJ：暗示北京對美「寸步不讓」

馬杜洛表態願和美國談毒品走私問題 但拒談CIA炸毀碼頭設備事件

