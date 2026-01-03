「我活下來了」陳文茜曾被指半年壽命 為郝胡3摯友彈鋼琴

資深媒體人陳文茜（左）積極抗癌，今天凌晨在臉書PO出她為好友胡志強、郝龍斌、邵曉玲彈奏鋼琴的影片，透露4人深摯友誼。圖／取自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專

資深媒體人陳文茜 積極抗癌，她今天凌晨在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專寫下「友誼長存」，她的好友台北市前市長郝龍斌 、台中市前市長胡志強、胡志強妻邵曉玲，一直以來鼓勵她，去年底她為3人彈奏鋼琴，「我活下來了」，她說，跨年不看煙火，「煙火就綻放在我們的心底」。

陳文茜回憶，2024年底前相約台中，「他們帶著滿臉憂愁，因為醫師朋友均告之，文茜這樣的黏膜性黑色素腫瘤，而且幾乎擴散到全身，要活下來很難，除非奇蹟出現。大概壽命半年多吧」。於是2024年底12月27日，3人送她到台大癌症 醫院，之後看著她準備打下了兩劑好大包的免疫療法藥物。

當時胡志強告訴郝龍斌，1個月要相聚兩次，到醫院陪伴她。而去年底在相同的地點，她彈鋼琴，邵曉玲跟她說，「我好愛妳，妳要好好的」，她笑回，「妳會好，我也會好」。唱起蘇格蘭民謠「Auld Lang Syne」，中文翻譯「友誼長存」，送走了2025年最後一天。

陳文茜寫下，有許多事物值得歡慶，「我活下來，見證難得的友誼」。一夜談古論今，對也好，錯也罷，反正都活過來了。歡慶我們的靈魂仍然對美好事物的機敏，歡慶我們對人毫無芥蒂的喜愛，而且與日俱增。