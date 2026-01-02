台外交部民調：59.4%民眾滿意政府外交整體表現

我的頻道

中央社台北2日電
台外交部。(本報資料照片)

台外交部今天發布委外民調，調查結果顯示，59.4%受訪民眾滿意總統賴清德上任以來，過去一年半以來的外交整體表現，86.9%支持外交部長林佳龍積極走訪亞洲與歐洲各國，拓展台灣國際空間。

外交部今天發布新聞稿指出，59.4%受訪者滿意賴政府過去一年半以來的外交整體表現，並有68.1%受訪者滿意林佳龍的對外關係處理；74.5%受訪者支持行政院成立「經濟外交工作小組」，並透過跨部會合作召開「雙部長會議」推動「總合外交」。

外交部表示，86.9%受訪者支持林佳龍積極走訪亞洲與歐洲各國，拓展台灣國際空間；75.7%受訪者支持外交部結合各部會資源推動「榮邦計畫」穩固邦交並促進邦交國繁榮，52.4%受訪者對台美關係表示有信心；80.6%受訪者支持台灣加強與美國各州經貿往來。

外交部提到，近期副總統蕭美琴及前總統蔡英文、前副總統陳建仁訪問歐洲，民眾對台歐關係亦高度重視，86.6%受訪者同意應該持續強化台灣與歐洲的關係；對於外交部與文化部、故宮博物院合作推動「歐洲台灣文化年」活動，87.5%受訪者同意「文化外交」有助深化與歐洲關係。

針對台日關係，外交部說明，72.5%受訪者對日本好感大於中國；67.9%受訪者支持日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言；此外，53.4%受訪者支持台灣與宏都拉斯復交。

在對中關係方面，外交部表示，49.2%受訪者擔心中國「長臂管轄」與「跨國鎮壓」威脅，80.8%受訪民眾認同此舉對兩岸關係造成負面影響，51.9%受訪者認為「外交關係」的重要性高於「兩岸關係」，明顯高於32.7%受訪者認為「兩岸關係」較「外交關係」重要的比例，顯示多數民眾更重視台灣的國際連結與對外關係發展。

外交部表示，這次民意調查委託「求真民意調查股份有限公司」於去年12月20日至26日期間進行，採用市話及手機訪問，並以分層比例隨機抽樣的方式，完訪1639份有效樣本。受訪者涵蓋全台22縣市（包含離島）年滿20歲的各年齡層與不同教育程度民眾。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.4%內。

