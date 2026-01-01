陸圍台軍演 海委會主委管碧玲飲宴挨轟

海委會主委管碧玲堅持在解放軍軍演期間於高雄舉辦送別餐敘惹議，她透過臉書道歉，並說「我一人承擔」。(本報資料照片)

解放軍 圍台軍演情勢緊張之際，海洋委員會主委管碧玲前天與多名海巡官員在高雄聚餐，遭質疑前線官兵在賣命、後方高層卻在飲酒作樂。國民黨 立委賴士葆昨天更批評「火箭彈已打到家門口」，國軍至少枕戈待旦到周末，海巡署卻每桌上萬元大開惜別趴，管碧玲還要求幹部都要到。管碧玲則在臉書說明，因副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍，數周前就安排惜別餐會，未斷然取消造成社會負面觀感，她感到抱歉，任何批評都虛心接受。

解放軍圍台軍演自上月29日展開，管碧玲前天在臉書發文稱，事實證明「中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者。」不過，當天遭民眾直擊，軍演緊張之際，管碧玲與海巡官員中午齊聚高雄「晶綺盛宴」的孔雀紅寶廳聚餐。

賴士葆說，火箭彈已打到家門口，國軍召回枕戈待旦，據了解至少待命到周末，陸軍也因軍演取消餐會，沒想到海巡署在此緊張時刻，每桌上萬開惜別趴，管碧玲甚至要求幹部都要到。他說，使命丟給國軍，海巡去吃喝宴樂，「溫水煮青蛙」正是講這些「不會看日子的白目」。

管碧玲說，海委會去年最後一次主管會報早安排於前天舉行，這次是黃向文及陳泗川最後一次參加，因此安排惜別餐敘；上月29日解放軍發動軍演，經與幹部討論，依據發布軍演時間為29日早上宣布至30日下午6時，因此31日擴大主管會報照常舉行。

實際上，解放軍東部戰區新聞發言人李熹是在31日晚間6時才宣布演習結束，較預定時間晚了1天。

管碧玲表示，黃向文、陳泗川對海委會、海巡署貢獻卓著，外人無法理解，為表達感謝，因此她就任以來第一次安排主管、副主管餐敘，這是她沒有斷然取消餐敘的心理因素；造成負面形象，深感抱歉，有任何批評，都虛心接受。她強調，即使餐敘時間或直至解除應變，海巡署無絲毫鬆懈，惜別餐敘若有任何苛責，「我一人承擔。」

到了昨晚，管碧玲再度發文說，如果延期，必須在兩周內從北中南東和離島再集合大家一次，讓她難以決定取消。此外，她說，中國違反國際法秩序發動軍演，又在公告時間結束時，只公布完成任務，不公布結束，製造新常態，「我們為此必須打亂步調否則就要付出代價，心中當然有一把尺。選擇步調不亂，承擔代價，這是我的決定。」

海委會表示，正值解放軍軍演期間，管碧玲曾與署長張忠龍討論是否取消餐敘，考量餐會屬惜別性質，且牽涉餐飲業者事前準備，才決定照常舉行。

國民黨立委王鴻薇表示，所有官兵仍在前線待命，處於高度警戒狀態，他們不顧幕僚建議改時間，仍去大吃特吃，直到事後被爆料才道歉王鴻薇指出，雖然海委會事後辯稱是為歡送退休與調職人員，但演習尚未結束、局勢嚴峻的敏感時刻，卻去吃大餐，在海巡弟兄眼中大家做何感想？

王鴻薇說，若以民進黨 過去要求馬政府行政院前秘書長薛香川，因父親節在福華飯店吃粥，結果就被輿論轟下台，管碧玲應立即引咎請辭。

國民黨立委李彥秀則說，管碧玲迅速道歉的主因恐怕是顧及賴清德總統感受。他表示，中解放軍演海峽情勢緊張，民進黨政府不斷強調兵凶戰危，賴總統更不忘要求在野黨速審國防預算與特別預算；結果管碧玲與多位海巡署高階官員大啖美食，一片歌舞升平西線無戰事。

李彥秀指出，管碧玲更大問題恐怕是政治誤判，中解放軍演當下，她人不在指揮中心坐鎮了解敵情，媒體形象與大眾觀感事小，賴總統的感受恐怕才是她真正擔心並迅速道歉的原因。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，中共圍台軍演一天迅速落幕，但軍演背後的認知戰跟資訊戰仍無孔不入，例如媒體報導，管碧玲由於例行性的聯繫餐會、為惜別將退休的高階同仁，就被拿出來說「前方吃緊、後方緊吃」，稱有海巡基層官兵因看不慣而爆料，這無疑是認知作戰。

鍾佳濱說，海委會在演習落幕後，例行性聯席會報跟餐會合併舉行是否允當、會不會有社會觀感問題，管碧玲已充分說明。