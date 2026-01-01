休假跑廈門、植牙超划算 小三通25年寫下金門新生活

我的頻道

記者蔡家蓁／金門即時報導
金廈小三通現在除了假日外，連平日也是經常客滿的情況，不少台灣旅客透過這條便宜通道到大陸旅遊。(記者蔡家蓁/攝影)
小三通自2001年1月2日啟動，今天邁入第25周年。短短30分鐘航程，卻深刻改變金門人的生活型態。對許多金門居民而言，假日不再是飛往台灣，而是搭船到廈門採買、拿網拍、吃美食、看醫生，甚至置產投資，早已成為日常，金門人形容「到對岸就像走灶腳」。

回顧歷程，小三通啟航當年旅客僅2萬1377人次，2019年衝上196萬人次高峰；歷經疫情停擺後，去年往返人次再度突破184萬，恢復至疫前9成水準。目前金廈航線每日往返多達24航次，金泉航線亦有4航次，來回船票價格甚至低於台灣飛金門的單程機票，便利與成本優勢不言而喻。

隨著「金廈生活圈」成形，假日的廈門中山路、八市、沙波尾等商圈，經常可遇見熟識的金門鄉親，彼此笑問一句「你也來喔？」

「美女，可以幫我預約一下嗎？周末要帶朋友去廈門看牙齒。」李先生熟門熟路地向代辦詢問。他直言，金門植牙一顆動輒6萬到8萬元(新台幣，下同，約2554美元)，幾顆下來幾乎等同一輛國產車；反觀廈門，韓國材質約1萬3千元、日本材質約2萬6千元(約415、830美元)，甚至提供終身保固，價格與服務具吸引力，不少民眾乾脆「專程搭船看牙」。

金門大學生也分享，周末到廈門吃海底撈、逛商場、住一晚，花費遠低於台北。廈門不錯的飯店一晚約2千元有找，台灣動輒3、4千元起跳，「如果在台北，費用可能直接貴一倍，還不一定住得好。」再加上近年陸劇流行，也吸引年輕人前往「勘景」。

除消費與旅遊外，投資置產亦是金廈交流的重要一環。依廈門市政府非正式統計，金門人在廈門至少購置上萬套房地產，投資金額達數百億元新台幣，甚至有人買下一整條街，靠收租年年進帳。不少人早在1980年代低價入手，隨經濟起飛資產翻漲十餘倍，成了金門的「隱形富豪」。

金門人的消費習慣也逐漸向對岸傾斜，從淘寶網購、碼頭代收，到配眼鏡、生活用品採買，價格普遍比台灣便宜至少一半。一副台灣要價上萬元的眼鏡，在廈門僅約3千至5千元即可完成，吸引更多人「搭船順便消費」。

多數民眾直言，頻繁往返並非政治立場，而是現實選擇，「跟國家認同無關，純粹是荷包問題。」然而，在兩岸關係冰凍、台灣仍實施中國大陸「禁團令」下，台灣旅客改以「化零為整」模式，先到金門再赴大陸集結成團，導致金門航班與小三通船票長期滿載，排擠在地居民往返台灣的交通需求，也成為兩岸僵局下的另一種民生亂象。

小三通於今日邁入25周年,這條交通通道從最初的當地居民、台商,到現在一般民眾也可以搭乘,宛如通往大陸最便捷又便宜的交通通道。(記者蔡家蓁/攝影)

