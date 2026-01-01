台灣「節日寶寶」變少了 產科醫師稱這兩原因是關鍵

婦產科主任蘇聖淵與元旦寶寶合影。圖／中醫大新竹附醫提供

2026年元旦，中國醫藥大學新竹附設醫院早上10點左右就一口氣迎來3個元旦寶寶，第一位來報到的是男寶寶，在凌晨12:00以後自然產誕生，重約3170公克，迎接2026新年。

婦產科主任蘇聖淵今天代表院方特別致贈伴手禮，新竹縣政府也恭喜新手媽咪和爸比。中醫大新竹附醫表示，今天上午10點為止，一共誕生3位元旦寶寶，2男1女。

近年台灣面臨少子化，蘇聖淵也觀察到，與過去相比，近年年輕父母對於看日子、選時辰生產的需求明顯降低，對特定節日或吉時已較不執著。加上近年整體出生人口持續下滑，使得元旦寶寶、雙十寶寶等「節日寶寶」的數量，呈現一年不如一年的趨勢。

根據院方轉述，新手爸爸陳俊賢表示，這是她和太太第一胎，夫妻倆本來就很期待生出元旦寶寶，很開心在元旦迎來寶寶。因為「具有象徵性意義，迎來新年新氣象」。