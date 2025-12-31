北捷跨年運量增4.4萬 晚會現場人數約6.5萬人

我的頻道

中央社台北31日電
台北市觀光傳播局31日晚間指出，依據電信信令推估，在市民廣場舉行的「台北最High新年城–2026跨年晚會」至晚間9時現場人數約6.5萬人，去年則為4.7萬人。
台北市觀光傳播局31日晚間指出，依據電信信令推估，在市民廣場舉行的「台北最High新年城–2026跨年晚會」至晚間9時現場人數約6.5萬人，去年則為4.7萬人。中央社

台北市2026跨年晚會今晚登場，同一時間天后蔡依林在台北大巨蛋開唱。北捷統計至晚上8時，全線總運量較去年跨年平均運量增約4.4萬人次，跨年晚會現場至晚間9時約有6.5萬人。

台北市觀光傳播局晚間發布訊息，依電信信令推估，在市民廣場舉行的「台北最High新年城-2026跨年晚會」，晚間9時現場人數約為6.5萬人，去年則為4.7萬人。

台北捷運公司也發布資訊，截至今晚8時止，捷運全線總運量約222.9萬人次，較去年跨年平均運量增加約4.4萬；台北市政府周邊4站，包含市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站，從下午4時到晚上8時，運量9.4萬人次，較去年跨年同時段運量增加約0.3萬人次。

台北市2026跨年晚會晚間7時登場，韓國女團KARA、台灣女團幻藍小熊、歌手蔡健雅、樂團美秀集團等多組藝人接力開唱；活動現場將進行跨年倒數、台北101新年大秀，由周湯豪、玖壹壹壓軸演唱。

為維護跨年晚會活動安全，北市今天出動逾3000名警、消及民力執勤，並執行身分查證、無人機監控、數位科技偵蒐等維安措施。下午起雨勢不斷，仍有不少民眾穿著雨衣、撐著雨傘欣賞晚會演出，等待迎接2026年。

「台北最High新年城–2026跨年晚會」31日晚間登場，但天公不作美，而在台北...
「台北最High新年城–2026跨年晚會」31日晚間登場，但天公不作美，而在台北大巨蛋蔡依林同步開唱加持下，台北捷運統計至晚間8時，全線總運量仍較去年跨年平均運量增約4.4萬人次。中央社

