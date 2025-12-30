陸軍演讓民船全繞道 台灣海峽空一大塊

我的頻道

記者巫鴻瑋／即時報導
解放軍30日上午在台灣海峽展開軍演，軍演海域已可見民用船隻避讓。（取材自台灣海域船舶動態資訊系統）
解放軍從昨天上午9時起開始在台灣周邊海域實施軍演，由於軍演海域範圍覆蓋台灣海峽中線南北，航港局已發布航行警告訊息，昨天上午10時許軍演海域已經看不到民用船隻通行「空一大塊」，油輪、貨輪都選擇經由管制海域間的通道進出台灣的港口。

據悉，航港局與海巡署持續提醒船舶遠離解放軍軍演區域，呼籲周邊海域船隻注意接收海岸電台及海事中心推播訊息，避免進入解放軍軍演區域，以確保航行安全，目前除已發布航行警告訊息外，航港局也密切監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，以及密切掌握各商港運作。

交通部航港局表示，解放軍軍演尚不致影響台灣各商港船舶進出，航港局已透過海岸電台及海事中心發布航船布告等航行警告訊息，請航行船舶加強瞭望及避讓。

解放軍昨天發動「正義使命-2025」軍演，已在上午9時，由解放軍東部戰區陸軍部隊組織對台灣北部海域，實施遠程火力實彈射擊。

目前高雄各漁港尚未傳出受解放軍軍演影響導致漁船作業暫停，不過由於大型船舶，如油輪、貨輪已避開軍演海域，大多經由澎湖南方50海里、高雄港西方的台海南部入口通道航行，漁船則全集中在近海作業。

