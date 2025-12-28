我的頻道

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮說明了

性感巨星碧姬芭杜離世 享耆壽91歲 馬克宏悼念

雙城論壇 2隻小貓熊明年交換至台北動物園 由民眾命名

記者楊正海／上海即時報導
明年的2月，小貓熊就可以到台北動物園。記者楊正海／攝影
雙城論壇在上海登場，去年兩邊簽訂合作備忘錄（MOU），台北市立動物園將以黑腳企鵝和上海動物園交換小貓熊。北市副市長林奕華下午赴上海動物園參訪時表示，希望在明年的2月，小貓熊就可以到台北動物園，再由民眾來命名。

參訪團今參觀黑腳企鵝未來的生活環境，送台北市立動物園的小貓熊，公的2023年生、2歲；母的 2024年、生1歲，須要先適應環境，不然到了繁殖期，也不容易發情。

林奕華說，目前的狀況，上海動物園會有兩隻的小熊貓到台灣，然後有兩隻黑腳企鵝會來到上海動物園。小熊貓的部分，都還算非常的順利，希望如可以在明年的2月左右就可以到台北動物園。

至於黑腳企鵝的情況，林奕華指出，環境也都相當良好。事實上兩種動物園在2017年就已經簽了保育動物的一些相關合作方案。那過是交流，如何做動物保育，這次是兩個動物都屬於瀕危的動物，交換也都是為了避免基因窄化，都是為了動物保育的工作，互相的交換。

林奕華說，也希望一方面讓動物園有更多可愛的動物，讓大家可以來一起來感受快樂跟幸福。另外，最重要還是為動物保育可以做出動物園之間的合作。

參訪團今參觀黑腳企鵝未來的生活環境。記者楊正海／攝影
明年的2月，小貓熊就可以到台北動物園。記者楊正海／攝影
