他站馬路中 下1秒衝入誠品南西店 遭上銬喊：我腳抽筋

記者翁至成／台北即時報導
蔡姓男子27日闖紅燈過馬路卻停在馬路中央，員警勸說「儘速通過」，他卻高速奔入誠品南西店，期間因推擠警察遭壓制。(圖／擷取自threads kikichang0702)
台北市中山商圈27日晚間再傳騷動，30歲蔡姓男子行經南京西路闖紅燈過馬路，卻突然「停下」站在馬路上，現場站崗員警見狀，要他快速通過避免危險，沒想到他突然加速奔跑，衝進日前發生隨機殺人案的誠品南西店，警方認定有異上前攔查，期間他大聲喊叫更推擠員警，遭上銬帶回派出所查證身分，警詢後依社會秩序維護法裁罰。

影片來源：世界新聞網

根據現場目擊者錄影畫面以及警方執法秘錄器影像，可見蔡男闖紅燈過馬路詭異停在行人穿越道上，遲遲未通行，員警好意勸說「你直接過來，要不然危險」，蔡男卻衝入誠品南西店，員警大喊「跑什麼」，並拉住他手腕，蔡男回嗆「我哪有闖紅燈，是你要我過來的」。

員警要蔡男冷靜，孰料他情緒高漲，不斷嗆警「你叫我闖紅燈」、「不要臉」，甚至要警察「你直接叫警車把我載走」，員警認定他襲警且拒絕配合攔查，依法壓制並上銬管束；蔡男被壓制後氣焰全消，頻頻大喊至少十次「我腳扭到了」、「我腳抽筋了」等語。

警方指出，當時因行人號誌已轉為紅燈，基於民眾安全考量，員警上前引導蔡男離開，不過蔡男在被引導至誠品南西店前時，突然往店內奔跑，警方依現場客觀情況，合理懷疑他有異常狀況或涉及不法，依法上前制止並要求出示證件。

不料蔡男情緒激動，拒絕配合盤查，過程中不斷掙扎與員警拉扯，甚至一度徒手揮動手臂，意圖抗拒執法，雙方發生推擠，警方見他反抗激烈，恐危及周遭民眾及執勤人員安全，依法壓制在地，並帶回派出所偵詢。

警方表示，經現場及後續查驗，並未在蔡男身上發現任何違禁物品，但他在過程中推擠員警，已影響公共秩序，涉違反社會秩序維護法第85條，警詢後移請台北地方法院台北簡易庭裁罰，最高可處新台幣1.2萬元(約403美元)罰鍰。

蔡姓男子27日闖紅燈過馬路卻停在馬路中央，員警勸說「儘速通過」，他卻高速奔入誠品...
