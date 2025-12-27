蔣萬安明抵上海出席雙城主論壇 現場安排引關注

今年雙城論壇主論壇場地據稱位於上海北外灘的「世界會客廳」。(記者謝守真／攝影)

雙城論壇 主論壇將於明（28）日登場，本屆論壇在上海舉辦，主題訂為「科技改變生活」。除論壇議程外，據知情人士透露，主論壇當天將安排一段科技展示橋段，台北市長蔣萬安 與上海市長龔正，將與人形機器人 進行簡單互動，成為本屆論壇一大亮點。

知情人士指，蔣萬安28日上午出席主論壇前，將先與上海市長龔正會面，而在當天相關安排中，中國具身智能知名企業智元機器人團隊的人行機器人將現身場內，與兩位市長簡單問候互動。據悉，除一個與成人等高的人形機器人，還有兩個小型機器人登場。

「2025雙城論壇」依例輪到上海市主辦，北市府日前指，經北市府與上海市府溝通確認後，台北市政府訪團於12月27日至28日出訪上海並出席論壇。本屆論壇以「科技改變生活」為主題，聚焦AI與城市發展，除主論壇外，也將舉行分論壇，針對科技醫療、軌道交通與健康樂齡等議題進行交流。

在行程方面，台北市副市長林奕華已率市府主團於27日抵達上海，上海方面由上海市政府副秘書長朱民、市台辦主任金梅、市台辦副主任李驍東接機。27日下午，台北團即展市政參訪與交流，第一個參訪行程就是體驗軌道交通，下機後搭乘上海機捷「市域機場聯絡線」抵達市區，隨後參訪梅賽德斯奔馳文化中心。

蔣萬安原規畫於27、28日赴上海2日，出席雙城論壇並展開多個參訪，不過因1219事件將行程減為半天，僅出席28日上午的主論壇。據了解，本次雙城論壇原規畫蔣萬安27日到梅賽德斯奔馳文化中心、三甲醫院中山醫院參訪，並參加上海市府舉辦的歡迎晚宴與會見，再赴徐匯濱江區、南京路體驗夜經濟。第2天上午9時出席主論壇，論壇後原規劃赴張園、上海動物園等參訪，隨後還將與上海台商座談交流。