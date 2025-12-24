怒嗆廢死假仁假義 王世堅：不服的人請移民

我的頻道

記者周佑政／台北即時報導
民進黨立委王世堅。(記者周佑政／攝影)
北市隨機傷人事件又掀起廢死與否論，民進黨立委王世堅昨(24)天表示，90%以上台灣人民主張死刑，如果一而再再而三縱容死刑犯，會讓法治崩解。王世堅也嗆，廢死這個事情不必再多討論，如果不服的人，是極少數，「拜託請你移民到任何已經廢死的國家，去當他們國的國民就好」。

王世堅出席民進黨中執會前表示，目前36位尚未槍斃的死刑犯，哪一位不是罪大惡極、罪無可逭。法律是為人民服務，90%以上的台灣人民主張當罪大惡極時當然就是死刑。死刑不應該廢除的主要目的，就是還被害者公道，殺人償命，這是千古不變的定律，如果一而再再而三縱容這些死刑犯，反而會讓法治崩解。

王世堅說，如果廢死，人民會認為把武器權還給人民，「我們人手一槍、人手一刀，如果政府不能幫忙維護被害人的公道，拜託讓我們自己來維護。我們的家人親戚朋友被殺害時，我們自己去討回來，可以這樣嗎？這樣法治就崩解了。」

他表示，只有被害人有原諒的權利，不要在那邊假仁假義，任何第三者都沒有權利去原諒，與第三者何干？既然是法治社會的成員，就應該支持法治，說三道四幹什麼，用廢死來凸顯自己的假仁假義？他認為廢死就是集體的虛偽，社會很清醒，絕大多數民眾不會去犯這個毛病，這跟錯假冤案有何關係。

王世堅說，希望大家不要再浪費時間，國家還有更多更重大的事情，現在國事如麻，不要把單純的事情複雜化，公權力就是來自公信力，來自人民相信政府、法治，如果公信力蕩然無存，人民幹嘛授權給政府。

王世堅說，法律是為人民服務，北歐有一、二個國家主張廢死，他們的法律為他們國家的人民去服務，因為他們國家多數人民認為不需要死刑，有另外更高規格的做法，但台灣2300萬人中有超過2000萬人民都一直認為不可廢死、認為國家現在法治敗壞，就是來自死刑遲遲不執行，當然大家信心會喪失。

