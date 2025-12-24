「張文是我哥」男揚言要在台中殺千人 檢警拘提聲押

我的頻道

記者江良誠／南投即時報導
張文在台北車站犯案後，接連有模仿犯在網路揚言殺人。圖／警方提供
「張文是我的哥哥，他還沒有完成的遺願我會幫他完成。」南投地檢署昨指出，台中市羅姓男子在抖音、臉書張貼上述文字，並揚言將在多處公共場所犯下大規模殺人事件，刻意連結日前台北市隨機攻擊案製造恐慌。檢方立即啟動防範恐怖攻擊應變小組，拘提羅男到案，訊後向法院聲請羈押。

南投地檢署表示，羅姓男子在網路張貼內容中寫道：「張文是我的哥哥他還沒有完成的遺願我會幫他完成，我會在台中的麥當勞犯下殺人事件，而我要殺50人，台中秀泰影城我要殺500人，最後則是在豐原愛買殺人，殺1000人，這是我的張文哥哥跟我說的，我犯案動機在過年期間會開始犯案我會帶，汽油彈，手槍，開山刀，手榴彈等等，我跟張文是同一個組織」等語，內容刻意與日前台北市隨機攻擊事件連結，引發社會高度不安。

南投縣刑警大隊網路巡邏發現相關貼文後，立即通報南投地檢署防範恐怖攻擊應變小組。經專責小組成員研判後，從速指揮南投縣政府警察局派員蒐證，迅速到台中拘提羅姓男子到案，及時阻絕不法。

檢方今晚訊問後，認羅男涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，具羈押必要性，依法向 法院聲請羈押。

南投地檢署強調，防範恐怖攻擊應變小組針對涉及網路、大眾運輸系統及公眾得出入場所的危害公共安全案件，將持續秉持從速、從嚴、從重原則偵辦，以強力執法遏止模仿效應擴散，維護公共安全與社會秩序。

