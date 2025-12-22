學生辛辣提問：普亭、賴清德誰獨裁？鄭麗文這樣回

國民黨主席鄭麗文22日晚受邀，出席東吳大學政治系學生會，演講「國民黨的改革與青年參政之路」。記者林俊良／攝影

國民黨 主席鄭麗文 22日晚受邀赴東吳大學政治系學生會演講，不少學生提問辛辣，包括鄭麗文對獨裁者的定義、對軍購預算的立場，以及是否會刪除黨章明定的「反對共產主義」。有學生不滿鄭麗文未正面回答問題，一度與鄭爭執激辯。

鄭麗文表示，國民黨不是共產主義的政黨，國民黨信奉的是三民主義，這中間也有一些社會主義、民主的精神，在那個年代當然還有民族主義，所以國民黨是不信仰、不支持共產主義的政黨，但這跟國共和解沒有影響。

鄭麗文說，國民黨是要跟共產黨 不打仗、不互相殘殺，「但我們沒有要參加共產黨」，國民黨沒有要變成共產黨，所以黨章不需要修改，這跟國共不再互相殘殺、而是透過和平的方式交流對談，沒有任何影響。

針對軍購特別預算的立場，鄭麗文表示，在二戰後，台灣最支持國防力量的絕對是中國國民黨，即便馬英九的八年任內也都有對美軍購，所以國民黨沒有反對台灣要有足夠的防衛力量，但今天台灣的國防安全，不是一個價格可以決定的，「不是你告訴我，這個價錢就叫做支持台灣有國防或反對台灣有國防」。

鄭麗文說，大家需要合理、有效、科學地討論台灣的國家安全，如何強化國防，改善什麼才是真正需要、合理的軍購，她認為不是現在這種討論方式，更不是一張空白支票寫上數字，台灣只能接受或不接受，所以不需要莫須有扣一頂大帽子給國民黨或給她。

鄭麗文還說，在座學生不需要在這個年紀就選立場、選邊站，「各位真的關心台灣的國防嗎？真的知道今天台灣軍隊的問題出在哪裡嗎？不是，你們只是想知道一個美國給的價錢，我們要不要接受，我不認為這是在大學殿堂討論問題應該有的水準跟態度，我對各位的期待是更高的。」

對於兩岸路線，鄭麗文說，她寧可聽到民進黨有比國民黨更高明的方法、更優秀的論述可以確保兩岸和平，而非不負責任地，管它會不會戰爭，先賺到選票再說。她認為，要達到兩岸和平，國共要先和解；兩岸要如何不打仗？現在的基礎叫「九二共識，反對台獨」。

有學生問，鄭麗文曾說俄羅斯總統普亭不是獨裁者，又認為賴清德總統是獨裁者，「你對獨裁者的定義是什麼？」

鄭麗文說，德國之聲的訪談有當時訪談的脈絡，她身為台灣重要政黨的領袖，不會用嚴厲和強烈的字眼去形容其他國家的領導人，更何況普亭是民主選舉產生的總統，如果是要討論這個民主選舉是否合格，這不在她的評論範圍，就像美國的總統選舉制度也有瑕疵，但她不會因此就說美國總統川普是獨裁者。

鄭麗文說，俄羅斯人民當然有資格去指責、評論自己國家的領袖，這是他們國民的權利。回到台灣，當大家在評論賴總統是否破壞台灣的民主機制和遊戲規則，作為在野黨，在台灣內部，她當然可以挑戰賴總統。