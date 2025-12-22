我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏是否涉案

曾拍新疆集中營 關恆免被遣送烏干達

高雄男涉揚言炸小港機場 鳳山住處遭逮送辦

中央社高雄22日電

蘇姓男子涉嫌在網路社群平台發文，提及「我還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」等內容，經檢警偵辦，蘇男在鳳山住家被逮，詢後依涉違反民用航空法及恐嚇公眾等罪嫌送辦。

航空警察局高雄分局今天發布新聞稿說明，上午6時許獲報，有人在臉書（Facebook）散播恐嚇機場、車站等言論，貼文內容提及「本來想說要在跨年夜幹大事」、「我看是不是我還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」等語。

警方表示，獲報後立即與高雄市警察局刑事警察大隊及鳳山分局組成專案小組偵辦，並報請高雄地檢署檢察官指揮；經追查臉書貼文來源，鎖定居住鳳山區蘇男涉有重嫌，後續在蘇男住處將他逮捕。

警方指出，蘇男下午1時許被拘提到案。蘇男向警方坦承發布貼文，但稱並無實際要著手攻擊小港機場或其他地方；另外，警方沒有在蘇男住處發現可疑危險物品。

警方表示，蘇男行為涉犯恐嚇公眾罪嫌及違反民用航空法第105條，「散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金」。

航空警察局高雄分局呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免助長恐慌、模仿效應及觸法；警方為遏止此類言論擴散、降低潛在危害，將持續針對恐嚇公眾、危害飛安等言論追查並依法究辦。

社群媒體 跨年

上一則

張文隨機攻擊案 北市警持續追查犯罪金流

延伸閱讀

山東台商捐贈32張機票 助高雄里長送老兵骨灰葉落歸根

山東台商捐贈32張機票 助高雄里長送老兵骨灰葉落歸根
陳其邁出席王金平餐會 懷念有「公道伯」的立法院

陳其邁出席王金平餐會 懷念有「公道伯」的立法院
女謊稱「台灣高鐵列車會爆炸」 警持金屬探測器全車安檢

女謊稱「台灣高鐵列車會爆炸」 警持金屬探測器全車安檢
鄭麗文未獲邀王金平餐會 遭解讀兩人不和 好友：誤會大了

鄭麗文未獲邀王金平餐會 遭解讀兩人不和 好友：誤會大了

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因