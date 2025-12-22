高雄男涉揚言炸小港機場 鳳山住處遭逮送辦

蘇姓男子涉嫌在網路社群平台發文，提及「我還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」等內容，經檢警偵辦，蘇男在鳳山住家被逮，詢後依涉違反民用航空法及恐嚇公眾等罪嫌送辦。

航空警察局高雄分局今天發布新聞稿說明，上午6時許獲報，有人在臉書（Facebook）散播恐嚇機場、車站等言論，貼文內容提及「本來想說要在跨年 夜幹大事」、「我看是不是我還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」等語。

警方表示，獲報後立即與高雄市警察局刑事警察大隊及鳳山分局組成專案小組偵辦，並報請高雄地檢署檢察官指揮；經追查臉書貼文來源，鎖定居住鳳山區蘇男涉有重嫌，後續在蘇男住處將他逮捕。

警方指出，蘇男下午1時許被拘提到案。蘇男向警方坦承發布貼文，但稱並無實際要著手攻擊小港機場或其他地方；另外，警方沒有在蘇男住處發現可疑危險物品。

警方表示，蘇男行為涉犯恐嚇公眾罪嫌及違反民用航空法第105條，「散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金」。

航空警察局高雄分局呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體 留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免助長恐慌、模仿效應及觸法；警方為遏止此類言論擴散、降低潛在危害，將持續針對恐嚇公眾、危害飛安等言論追查並依法究辦。