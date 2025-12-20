我的頻道

社論／導演家庭悲劇 染毒社會說不出的痛

海外中國網紅公布錄音 指解放軍中間人欲收買批台

台灣憲訴法遭判違憲 國民黨團擬提譴責案、告發5大法官

記者劉懿萱／台北即時報導
5名大法官昨為憲法判決宣告憲訴法修正條文違憲，國民黨立院黨團抨擊大法官已淪台總統賴清德獨裁鷹犬。(本報資料照)
台灣憲法法庭昨宣判去年立法院三讀修正通過的憲法訴訟法違憲。國民黨立法院黨團擬在院會提譴責案，同時下周一將向台北地院、台北地檢署告發，憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職。

國民黨團指出，針對114年憲判字第1號判決破壞憲政法制、玷污司法公信力的五位枉法裁判的大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，國民黨團將在立法院院會提案，給予最嚴厲的譴責，並一併宣告114年憲判字第1號判決無效，以實際行動守護中華民國憲法、守護憲法訴訟法。

此外，國民黨團說，下周一將向台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職。要看看現在的司法體系，還有没有敢說真話、敢挑戰賴清德總統獨裁政權的清流法官及檢察官？台灣人民還能不能相信司法，這是歷史的關鍵時刻。

國民黨團呼籲，司法體系的公務員及大法官，莫淪為賴總統獨裁政權的打手，最後可能成為獨裁政權的棄子、犧牲品，而葬送一生的清譽及前途，得不償失。依據中華民國刑法第124條枉法裁判罪，有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上7年以下有期徒刑，喊話司法機關公務員們，請三思而行。

國民黨 大法官 中華民國

台憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官：判決無效

台5大法官排除異己 宣告憲訴法違憲 另3大法官轟判決無效

冷眼集／行政+司法輾壓立法權 賴政府成憲政巨獸

在野批大法官淪鷹犬：賴靠5人 做尹錫悅做不到的事

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

