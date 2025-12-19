北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市19日發生無差別攻擊事件，過程中有人尖叫狂奔逃命，卻也有人淡定以對，他在北車扔煙霧彈長達27分鐘都無人報警，警方獲報趕抵時已逃逸無蹤；有人看著兇嫌張文持刀經過無動於衷，畫面流出後，許多人不禁感嘆台灣人警覺性太低。

張文19日先在台北車站內投擲汽油彈和煙霧彈，1名背著樂器的女學生馬上快速從他身邊跑過，在他丟出4、5個煙霧彈後，1名男子距離他不到5公尺，卻慢條斯理走過，直到張文朝他扔「彈」，才加快腳步逃離。

在張文轉往地下道繼續行凶時，1名男子被他刺了1刀後逃離現場，隨後他瞄往附近的咖啡 店，店內坐滿顧客，有人起身找地方躲藏，但也有人淡定喝咖啡。

1名目擊者回憶，事發時看到一群人神情慌張地衝過來，起初還反應不過來，「下1秒就看到1個男的拿著長長的刀砍過來，一瞬間真的覺得自己可能會死。」現場1名女子驚慌跌倒，兩人互相攙扶嚇得落淚。

也有目擊者在網路發文，她看到張文持刀沿路攻擊單獨行走的路人，其中1人受傷倒地，她馬上脫下外套幫忙止血，不停撥110和119並和傷者交談，印象最深刻的是在送醫前對方逐漸失去意識，卻依然說「記得跟我爸媽說我很愛他們」，她只能忍淚打氣「你不會死！撐下去！」事後在捷運轉乘時情緒終於潰決。