我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

雖有弒親者繼承剝奪條款 雷納兒律師費仍由遺產埋單

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

記者施鴻基、翁至成、李承穎、楊正海／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市19日發生無差別攻擊事件，過程中有人尖叫狂奔逃命，卻也有人淡定以對，他在北車扔煙霧彈長達27分鐘都無人報警，警方獲報趕抵時已逃逸無蹤；有人看著兇嫌張文持刀經過無動於衷，畫面流出後，許多人不禁感嘆台灣人警覺性太低。

張文19日先在台北車站內投擲汽油彈和煙霧彈，1名背著樂器的女學生馬上快速從他身邊跑過，在他丟出4、5個煙霧彈後，1名男子距離他不到5公尺，卻慢條斯理走過，直到張文朝他扔「彈」，才加快腳步逃離。

在張文轉往地下道繼續行凶時，1名男子被他刺了1刀後逃離現場，隨後他瞄往附近的咖啡店，店內坐滿顧客，有人起身找地方躲藏，但也有人淡定喝咖啡。

1名目擊者回憶，事發時看到一群人神情慌張地衝過來，起初還反應不過來，「下1秒就看到1個男的拿著長長的刀砍過來，一瞬間真的覺得自己可能會死。」現場1名女子驚慌跌倒，兩人互相攙扶嚇得落淚。

也有目擊者在網路發文，她看到張文持刀沿路攻擊單獨行走的路人，其中1人受傷倒地，她馬上脫下外套幫忙止血，不停撥110和119並和傷者交談，印象最深刻的是在送醫前對方逐漸失去意識，卻依然說「記得跟我爸媽說我很愛他們」，她只能忍淚打氣「你不會死！撐下去！」事後在捷運轉乘時情緒終於潰決。

台北市長蔣萬安也肯定1名女醫師及時救助中山站外兩名倒地的傷者，為傷者爭取關鍵的「黃金救治時間」。北市議員汪志冰感嘆這無異「鄭捷事件」再現，她要求北捷與警方須定期針對「無差別攻擊」高強度演習。

誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。...
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

咖啡 蔣萬安 北車隨機攻擊

上一則

空服員病逝2個月 父控長榮：有時間做公關 沒時間還公道

延伸閱讀

台學者：應推煙霧彈實名購買 兼顧登山、生存遊戲使用

台學者：應推煙霧彈實名購買 兼顧登山、生存遊戲使用
北捷隨機傷人案4死 檢警漏夜調查犯案動機

北捷隨機傷人案4死 檢警漏夜調查犯案動機
北車隨機砍人嫌犯 楊梅老家鄰居：不了解這家人動態

北車隨機砍人嫌犯 楊梅老家鄰居：不了解這家人動態
北市隨機傷人引關注 航警局立即全面升級機場維安護國門

北市隨機傷人引關注 航警局立即全面升級機場維安護國門

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂遭大陸制裁，外交部表示，中國大陸不具任何管轄權。(記者杜建重／攝影)

日籍政院顧問遭陸制裁 禁止入境、凍結資產 台批無管轄權

2025-12-16 01:25

超人氣

更多 >
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
別人還在倒數跨年「4星座」已提前收禮 年末轉機悄然到來

別人還在倒數跨年「4星座」已提前收禮 年末轉機悄然到來