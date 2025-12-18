台國安修法加重罰則 鼓吹戰爭罰百萬元

行政院會18日拍板國安相關修法，增訂任何人若有鼓吹戰爭言論可重罰百萬台幣，遭質疑侵害言論自由。(記者黃婉婷／攝影)

行政院會18日拍板4項國安修法草案，針對境外敵對勢力滲透全面加重罰則，其中「國家安全法」修正草案明定，任何人若公開鼓吹、倡議或支持對中華民國 發動戰爭或採取非和平手段，最高可處100萬元(台幣，下同)罰鍰；現役軍人與公務員涉犯國安罪，刑責可加重二分之一，退休 軍公教一審判有罪即先行減半月退金，遺族亦適用。

本報系聯合報報導，在行政罰部分，草案明確將國安維護範圍擴及實體與網際網路空間，不得以文字、影像、聲音或電磁紀錄等方式，公開鼓吹外國、中國大陸、港澳或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭。違者經內政部會商相關機關認定，處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

針對網路內容管理，若涉鼓吹戰爭、散布危害國安或社會、經濟安定的錯假訊息，或為中共從事具政治目的宣傳，草案要求網路平台與接取服務提供者配合限制瀏覽、移除內容或停權帳號，違者最高可罰100萬元，屆期未改善可按次處罰；情節重大且具即時危害者，主管機關得逕令限制接取。

刑責方面，草案採分層處罰。為中港澳或境外敵對勢力設立或實質控制的組織發起、資助、操縱或發展組織，足以危害國安者，最重可處7年以上有期徒刑，併科5000萬元以上、1億元以下罰金；參與者則處6月以上、5年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。

另針對洩漏、交付公務秘密，處3年以上、10年以下有期徒刑，併科3000萬元以下罰金；刺探或蒐集公務秘密者，處1年以上、7年以下有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。草案並比照反滲透法，明定受境外敵對勢力指示、委託或資助的「中間人」，刑責與正犯相同。

在退休給付方面，領有退休俸給的軍公教人員，若涉犯國安相關罪行，經判處有期徒刑以上，自判決宣示日起即暫停發給50%退休給與，遺族亦一體適用。行政院強調，盼藉此展現維護國家主權與安全的決心。

行政院會今天拍板國安相關修法，增訂任何人若有鼓吹戰爭言論可重罰百萬，遭質疑侵害言論自由，行政院政務委員林明昕說明，這是基於公民與政治權利國際公約，在兼顧言論自由情況下增訂的行政罰，且須符合「公開鼓吹、倡議」，並非私下在家聊天、傳訊息給家人就構人於罪。

另據台北中國時報報導，由於修法草案定義「公開鼓吹戰爭」模糊，在野質疑執政黨以國安之名限縮人民言論自由，不排除在立院封殺法案。

賴清德 總統3月召開國安高層會議後，認為台灣面臨國安及統戰威脅，提出17項因應策略，並宣布恢復軍事審判制度。行政院為落實「賴17項」，已陸續提出產創條例、海纜七法、韌性特別條例、資安法等修法，昨再通過「國安法」、「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」等4項修法草案，將送立法院審議。

府院甫決定不副署、不執行「財劃法」，又於此時推出國安法修法，是否有評估或對策在立法院獲三讀通過？行政院則表示，國安法持續都在討論，並未考慮特殊的時機。

是否針對陸配修法？林明昕說，修法增訂的行政裁罰對象是「任何人」，也是為補足法律漏洞。政委馬永成則答覆，有一部分是與陸配在台鼓吹「武統」言論有關，主要基礎是為落實兩公約第20條，「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之」。

立院國民黨團首席副書記長林沛祥指出，過去民進黨立委曾提出許多以國安為名，但實質影響人民自由的法案，黨團都在程序委員會為人民把關，將其暫緩列案，行政院這次的國安修法過猶不及，可能比照暫緩列案，今日黨團大會將做決定。