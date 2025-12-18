戰爭可上班課 國台辦嗆「毫無人性」苗博雅：打人喊救人

社民黨北市議員苗博雅(中)近日提及兩岸如開戰，上班、上學、開店的都照常運行，仍可像烏克蘭維持正常生活，遭國台辦嗆毫無人性，苗今下午開記者會反擊。(記者洪子凱/攝影)

社民黨北市議員苗博雅近日提及兩岸如開戰，上班、上學、開店的都照常運行，仍可像烏克蘭 維持正常生活，引起輿論。中國國台辦今日更嗆苗是毫無人性政客。苗博雅反嗆，國台辦此舉是「打人喊救人」，台灣是被威脅的一方，應去勸中共 領導人習近平 不發動戰爭，台灣就不會有戰爭。

苗博雅日前提及戰爭狀態，台灣也能像烏克蘭一樣維持正常生活，上班、上學、開店都能照常運行，國台辦發言人朱鳳蓮直言「毫無人性」，痛批綠營政客對戰爭給民眾苦難視若無睹，居然拋出美化戰爭的冷血言論，已遭到島內各界和輿論的譴責。

苗博雅今下午反嗆，只要不侵略就不會有戰爭，國台辦今說法就是黃鼠狼給雞拜年，台灣是被威脅一方，在所有人都反對戰爭，中共威脅要發動戰爭，只要不侵略就不會有戰爭，要講戰爭殘酷，「應該好好跟習近平講。」

苗博雅說，國台辦不僅攻擊她，而是針對所有在台灣討論「全社會防衛韌性」的人，要讓台灣喪失在危機當中能夠持續運作能力，這符合中共的最大利益，未來類似言論再出現，中共都會試圖以「角色自換」方式，攻擊任何主張台灣自我防衛人，台灣要生存只能透過強化自身的實力來保護自己。

苗博雅說，國台辦今天發言，也印證她所說這件事起源於一篇「今日海峽」的不實貼文，捏造她沒說過的話以及不實梗圖，後來發酵至主流媒體，想製造「寒蟬效應」，看是否能先將她打倒，就沒有人再敢提這個話題，但相信台灣人判斷能力非常精確，國台辦發言只證實他們愛推卸責任，而且不敢面對有「侵台意圖」事實。