港民主黨解散黎智英定罪 陸委會：勿信一國兩制話術

中央社台北18日電
陸委會副主委梁文傑。（記者廖士鋒／攝影）
香港1週內發生民主黨宣布解散及壹傳媒創辦人黎智英遭定罪。陸委會今天對此表示，這兩件事顯示在中共「一國兩制」下，只有經過認證的愛國者才能參政，持不同意見的人毫無生存空間，並提醒國人不要輕信中共政治話術。

在「港區國安法」壓力下，香港民主黨派之一的民主黨14日下午通過表決解散。香港壹傳媒創辦人黎智英15日遭法官裁定2項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及1項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪成立，刑度待定。

關於上述兩件事，大陸委員會副主委兼發言人梁文傑今天在例行記者會上表示，「對於香港民主黨正式宣告解散，本會深感遺憾」。香港民主黨成立30多年，曾經是香港的第一大民主政黨，參與30年來香港民主運動發展過程，也經歷香港民主制度遭到侵蝕和崩壞的過程。

梁文傑說，香港民主黨的停止運作以及黎智英的被判刑，說明了在中共的「一國兩制」下，只有擁護中共並且經過中共認證通過的愛國者才能夠參與政治，其他的政治團體持不同意見的人毫無生存空間。

梁文傑強調，陸委會的長期民調顯示超過8成的國人反對中共的一國兩制。「我們要提醒國人不要輕信中共的政治話術」。

香港 中共 民主黨

