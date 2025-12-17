復職上班首日 高虹安眼眶泛紅：謝謝大家 我回來了

我的頻道

記者黃羿馨、王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑6月，今早8點半重返市府上班並發表談話。(記者黃羿馨／攝影)
新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑6月，今早8點半重返市府上班並發表談話。(記者黃羿馨／攝影)

「謝謝大家，我回來了！」新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑6月，今(18)早8點半重返市府上班。她發表談話時眼眶泛紅，強調經歷一年風風雨雨的時光，她終於回到最熱愛也最牽掛的市政工作，這一年多來，對忙碌的各位而言或許轉眼即逝，但對她這個「人生被迫按下暫停鍵」的人來說，卻彷彿跨越了一個時代。

高虹安今天一早下車走進市府，現場受到大批支持者與媒體簇擁，許多市府局處公務員也在場送上擁抱與祝福，場面熱鬧溫馨。另外，二樓市長室外這兩天已湧入不少祝福花盆，其中立法院長韓國瑜也送花致意，祝福高「好人一生平安」。

高虹安說，今天看到這麼多熟悉的市政團隊和伙伴，她的心情既激動又沉穩，激動是因為經歷一年多風雨時光，終於回歸市府，沉穩則是經歷這麼多波折與人生逆境，她比以往任何時刻都深刻體認到責任的重要性。

高虹安今天一早下車走進市府，現場受到大批支持者與媒體簇擁，許多市府局處公務員也在...
高虹安今天一早下車走進市府，現場受到大批支持者與媒體簇擁，許多市府局處公務員也在場送上擁抱與祝福，場面熱鬧溫馨。(記者黃羿馨／攝影)

新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑6月，今早8點半重...
新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑6月，今早8點半重返市府上班發表談話後與市府局處長合影。(記者黃羿馨／攝影)

她說，這一年多來，雖然她不在市府與大家並肩作戰，但在優秀的市政團隊努力下，市政一天也沒有、更不能停下來，她要特別感謝所有局處首長與基層市府人員，尤其是代理市長邱臣遠與祕書長張治祥，在這段時間堅守崗位，讓各項市政工作持續推進，這非常不容易。

高虹安說，感謝市府團隊將她競選市長時對市民的承諾逐漸努力兌現，包括重大建設與福利，她上任來市府團隊推動許多重大建設與社福政策，從學校環境感善到教育政策實現落實與各項社福政策，每一位市府人員身上都背負一個讓新竹市民安定的齒輪，也因為施政團隊的努力，竹市持續獲得很多肯定，包括2025幸福城市、智慧城市創新獎、永續城市卓越獎、國家建築金質獎等。

高虹安指出，回到市長崗位後，將全力把心力放在市政工作上，這是目前最重要的事情，最後，她要感謝這段時間給予關心與支持的朋友，因為，在逆境中感受到的溫暖與支持，比起順境時的掌聲，更令人刻骨銘心。無論是2022年支持她當選新竹市長的9萬8000多名支持者，或是今年反罷免12萬多票讓她留下來的選民，這些支持是她身上最重、也最甜蜜的負擔。

高虹安今天復職到新竹市府上班，二樓市長室外這兩天已湧入不少祝福花盆，其中立法院長...
高虹安今天復職到新竹市府上班，二樓市長室外這兩天已湧入不少祝福花盆，其中立法院長韓國瑜也送花致意，祝福高「好人一生平安」。(記者黃羿馨／攝影)

高虹安今天復職到新竹市府上班，二樓市長室外這兩天已湧入不少祝福花盆，其中立法院長...
高虹安今天復職到新竹市府上班，二樓市長室外這兩天已湧入不少祝福花盆，其中立法院長韓國瑜也送花致意，祝福高「好人一生平安」。(記者黃羿馨／攝影)

