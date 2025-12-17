43%台灣人使用生成式AI 這年齡最多…從知道到會用有落差

（路透）

TWNIC今天發布2025年度台灣網路報告，有43.19%台灣民眾已使用生成式人工智慧（AI ），針對有AI使用經驗者分析，能評估AI優劣者達79.25%，但能有效運用AI者為66.23%，顯示民眾從知道AI到會用AI之間存在明顯落差。

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）今天舉行「2025台灣網路報告公布記者會暨焦點座談會」，這項報告委由國立陽明交通大學進行調查，會中討論AI使用、素養與風險感知等議題。

調查顯示，有43.19%台灣民眾已使用生成式AI，有8.54%的台灣民眾願意付費訂閱生成式AI服務。年齡部分，40歲以下的青壯年族群占比最多，使用狀況隨年齡遞增而減少。

調查研究團隊代表、陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超指出，在AI素養方面，能評估AI服務優劣的使用者比例為79.25%，能有效運用AI完成任務的比例為66.23%，兩者相差近13個百分點，可看出台灣民眾在使用素養上感受到不足。

調查也發現，40歲以上與專科以下族群在AI素養各面向都顯著較低，顯示世代與教育程度的能力差距。同時，民眾對AI風險呈現「樂觀的第三人效果」，認為AI對自己風險較小，但會對他人造成風險。這些發現顯示台灣在AI能力提升的同時，仍面臨世代能力差距與風險意識落差的雙重挑戰。

另外，報告指出，82.74%上網民眾支持AI受法律規範、83.03%支持AI素養教育，呈現高度的科技公民意識。

教育部 邁向數位平權推動計畫推動辦公室主任須文蔚指出，調查顯示約8成民眾希望政府提供AI素養教育，反映出AI「假性自信」現象。

須文蔚說，未來教育需區分2個層次，第1是基礎AI素養，讓使用者理解AI的偏見與侷限，第2是AI防護能力，涵蓋防詐、假訊息辨識與個資保護。當詐騙 手法結合AI技術，專業化程度極高，台灣需要更大規模的教育投入來回應這項挑戰。

國立政治大學傳播學院教授張郁敏分析，約7成民眾自認能辨識AI生成內容，但國際實證研究顯示，民眾實際辨識真的是人做出來的照片跟AI生成的照片，正確率只有61.3%。

張郁敏說，即使是人類最敏感的臉部特徵也難以分辨真假，台灣民眾的高度自信可能存在「自我感覺過於良好」的情況，唯一有效解方是要求平台主動揭露AI生成內容。