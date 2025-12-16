解放軍若突襲 台部隊可不待命令接戰

國防部指出，解放軍若猝然攻台，各部隊將「去中心化」執行作戰任務。圖為漢光演習「灘岸守備」。（本報資料照片）

中日關係牽動印太區域情勢升溫，台國防部 指出，近期周邊潛在衝突熱點包括東海海域、西太平洋、南海海域及台海周邊海域等。軍方將依威脅程度開設「國軍應變中心」，解放軍 若猝然發動攻台，各部隊將不待命令，在「去中心化」運作指導下，執行作戰任務。軍事專家提醒，授權部隊去中心化接戰，必須提前、明確律定交戰規則，使部隊有所依循；對於如何判斷解放軍動機，也需要更多綜合研判。

立院外交及國防委員會今天邀請國防部與國安局報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點，情勢分析與國軍戰備應變整備情形」。國防部書面報告指出，中國持續強化跨軍、兵種訓練，從單純軍事演習轉向常態、多兵種實戰化演練，相關潛在衝突熱點包括東海海域、西太平洋、南海海域以及台海周邊海域等。

國防部指出，中國大陸利用海警船不定期在外離島禁限制水域編隊巡邏、施放空飄氣球或無人機 對台情蒐，運用權宜船破壞海纜等，逐步加大對台威脅恫嚇。解放軍也常態派遣海、空兵力逾越中線赴台周邊執行所謂的戰備警巡及聯合戰備警巡，數量逐年上升，不僅以實際軍事行動壓迫台灣，且結合「灰色地帶」襲擾手段，提高台海周邊衝突風險。

國防部除表示，假如大陸宣告對台海周邊進行複合式軍事行動時，依令開設國軍應變中心，並視敵情威脅程度，提升戰備等級為二級或一級加強戒備，執行立即備戰操演，預防解放軍「由演轉戰」威脅；假如敵軍猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施分散式管制，在去中心化運作指導下，執行作戰任務。

國防部預告，國軍規畫明年實施電腦輔助指揮所演習及立即備戰操演等課目，採階段演習、全面驗證方式，以達平、戰轉換作戰目標。

淡江大學戰略所副教授林穎佑說，部隊若要實現去中心化接戰，除平戰轉換時機點，更重要是交戰規則，例如部隊何時必須提升戰備、什麼狀況會授權第一線開火反擊？要達到去中心化關鍵是交戰守則更加明確，而且提早律定，確保第一線官兵按照交戰規則來行動。

國防院副研究員舒孝煌說，灰色地帶和全面開戰畢竟不同，任何動作有時帶有政治目的，可能意圖用小衝突引發更大衝突、也有可能擦槍走火，因此「韁繩要不要拉得很緊？」需要國安、國防高層非常謹慎判斷，對手究竟是突發狀況或動員開戰的前奏？