快訊

三星座最恨當社畜 他最好一輩子別上班「逍遙玩樂」

美旅遊業不滿要審旅客社群 議員諷：直接禁觀光更快

台公務員赴陸探親 限縮三親等內

台灣新聞組／即時報導
陸委會副主委梁文傑對於內政部收緊特定公務員赴陸探親表示，若去探視表妹「社會上好像也會覺得不太能接受」。(記者廖士鋒／攝影)
陸委會副主委梁文傑對於內政部收緊特定公務員赴陸探親表示，若去探視表妹「社會上好像也會覺得不太能接受」。(記者廖士鋒／攝影)

內政部最近預告修改「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，將特定公務員申請赴陸探親、探病或奔喪親屬之親等，由「四親等內」收緊為「三親等內」，陸委會11日對此解釋說，社會不太能接受去大陸探視表妹。另外，雙城論壇將在27日、28日於上海市舉行，台北市長蔣萬安預計率團參與。北市議員向台北市長蔣萬安質詢指出，小紅書母公司就在上海，希望參加雙城論壇時，請對方配合台灣的打詐要求，蔣萬安則反擊表示，議員一直不支持舉辦雙城論壇，又要求反映，希望立場能夠一致。

本報系聯合報報導，內政部12月8日公告預告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」第6條、第7條、第10條條文，當中針對台灣地區特定身分公務員（政務人員、縣市長、涉及國安機密、國家關鍵技術業務人員等）申請赴陸探親、探病或奔喪親屬之親等，由「四親等內」收緊為「三親等內」。

陸委會副主委梁文傑11日在記者會上回應媒體詢問時表示，這樣的規定已二、三十年跑不掉。規範台灣地區公務員進入大陸地區，那其中有一條是如果在大陸地區有四等親的話，可以去探親，在兩岸剛開放的時候，有不少的公務員可能原來就是從大陸遷移過來的，有不少的親戚朋友就在大陸，所以四等親這樣的（情況）是很多的。

他解釋說，「四等是什麼意思？表哥、表妹我們叫做四等親」，但是經過這麼多年下來，政府發現有一些公務員濫用濫用「四等親」，他旋即表示，「而且老實講，以一般社會通念來講，譬如說我是受管制的公務人員，然後今天申請我在大陸有一個表妹，要去探親，這個在社會上好像也會覺得不太能接受」，現在把四等親改為三等親，即叔叔、伯伯、阿姨，「這個我們也是經過很多討論，最後做出這樣的決定，我相信也比較符合一般社會的觀感」。

另據內政部的公告，本案係為配合「強化公務員赴陸港澳管理機制」精進措施之重大政策，且相關精進措施自明年1月1日起實施，經主管機關審認有必要，依內政部主管法律或法規命令草案辦理預告作業要點第6點第6款規定，預告期間為7日。

另外，雙城論壇將在27日、28日於上海市舉行，台北市長蔣萬安預計率團參與，申請案已經由陸委會審查完成，但又傳出可能確切日期有變，陸委會11日表示，收到的申請案就是這兩天，也提醒北市府應聚焦市政，且若行程臨時要改變，也要事先告訴陸委會。

就雙城論壇除提醒聚焦市政交流，還有沒有其他提醒事項？陸委會副主委梁文傑11日下午在記者會上說，提醒事項就是第一要聚焦於市政交流，第二如果行程有變動要事先告訴陸委會。第三陸委會則會列出一些兩岸條例相關規定，如不可以在未經中央政府同意下簽署協議等，這些台北市政府非常清楚，所以不用多作說明。

台北中國時報報導，因大陸「小紅書」涉多起詐騙案，社民黨北市議員苗博雅今天向台北市長蔣萬安質詢指出，小紅書母公司就在上海，希望蔣萬安參加雙城論壇時，請對方配合台灣的打詐要求，蔣萬安反酸議員，一方面反對北市府舉辦雙城論壇，一方面又要北市府去上海雙城論壇反映小紅書的事，立場「前後矛盾、雙重標準」。

苗博雅表示，看到蔣萬安三度受訪批評中央「停止解析」小紅書網站，更喊話要檢視打詐政策。而打詐專法通過後，全國詐騙財損降低，台北市卻成為全國詐騙熱區，11月財損跟受理案件數名列前茅。蔣萬安則說，北市打詐攔阻的金額也是六都最高。苗博雅隨即指出，小紅書目前完全沒有配合政府通報。下架詐騙廣告、停權詐騙帳號連抖音都能配合，但小紅書從沒配合過。蔣萬安回應，這也要看Meta平台詐騙金額多大，他要為北市警局說句話，警方努力在臉書上抓詐騙，但通報中央後中央卻不罰。

國民黨議員鍾小平質詢時也提及，陸委會這次審核北市府前往上海意外快速，且對蔣「充滿善意」，相較於過往每次刁難、處處找麻煩有很強烈的對比，會不會是口袋戰術、請君入甕？

蔣萬安直言，一切依照規定、程序來進行，他認為中央也很清楚，雙城論壇就是市政交流，就是城市之間行之多年的交流會議，不牽涉任何政治或中央職權。

這次雙城論壇從過往3天2夜行程，首度縮減成2天1夜，且首度在周末假日舉行，外界憂心雙方交流會相對縮減。

國民黨議員柳采葳認為，重點在於交流內容是否扎實、互動是否有意義，只要雙方能在有限時間內把該談的議題談深、把合作做細，論壇就能發揮價值，「時間長短不是衡量成效的標準，品質才是。」

台北市議員苗博雅質詢台北市長蔣萬安（左）指出，小紅書母公司就在上海，希望蔣萬安參...
台北市議員苗博雅質詢台北市長蔣萬安（左）指出，小紅書母公司就在上海，希望蔣萬安參加雙城論壇時，請對方配合台灣的打詐要求，蔣萬安則回覆「該反映的我們會反映。(記者林俊良／攝影)

蔣萬安 雙城論壇 詐騙

