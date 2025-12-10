我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026投資布局 巴菲特傳達3點明確訊息

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

Jeep睽違15年重返台灣市場 AIT官員站台

中央社台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國品牌車款Jeep於10日宣布睽違15年重返台灣市場，美國在台協會（AIT）商務官員及美國商會（AmCham）代表親自到場力挺。 中央社
美國品牌車款Jeep於10日宣布睽違15年重返台灣市場，美國在台協會（AIT）商務官員及美國商會（AmCham）代表親自到場力挺。 中央社

美國品牌車款Jeep今天宣布重返台灣市場，美國在台協會（AIT）商務官員及美國商會（AmCham）代表到場力挺。Jeep總代理寶嘉聯合執行董事吳睿弘指出，因應美台關稅確定後市場布局，美國製造的Jeep車款重返台灣先行卡位。

Jeep下午舉行品牌新車發表會，財政部關務署副署長趙台安也親自到場。AIT商務官達頓（Jeffrey Dutton）致詞表示，台灣在汽車供應鏈從關鍵晶片到高品質零組件，扮演重要角色，美國與台灣在半導體、資通訊、人工智慧及車用等領域緊密聯繫，兩個經濟體越來越相互依靠，期盼台美之間有更多貿易往來。

吳睿弘表示，過去15年世界局勢與汽車產業劇烈變化，此次Jeep車款來台，代表美國傳統汽車品牌重回台灣市場，台灣和美國共享同一價值觀、台商在全球打拚，與Jeep品牌核心價值相互呼應。

吳睿弘會後接受媒體採訪指出，此次Jeep美國製造的歐規車型重返台灣市場，可說是因應美台關稅確定後市場布局，美國製造的Jeep車款先行在台灣卡位，預期市場需求會高於產能。

未來美台汽車進口關稅出爐後，吳睿弘表示，屆時Jeep銷售策略可彈性調整，寶嘉聯合已有多套版本因應。他表示，對於關稅結果高度期待，「應該會談得不錯」。

展望美規車款在台灣市場發展，吳睿弘表示，如果非關稅貿易障礙可移除，簡化法規流程，並完整配套因應，可加速美規車在台灣市場布局。

談到近日其他品牌車廠調整台灣授權經銷商合作關係，吳睿弘分析，今年全球汽車產業和市場劇烈變動，預期未來變動將會持續，「這只是開始而已」，汽車產業應該習慣擁抱變動，未來變動將成為日常。

展望2026年台灣車市，吳睿弘預期，明年市場會比今年好一些，今年太多變數，預估2027年市場可明顯成長。

關稅 AIT 供應鏈

上一則

一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

延伸閱讀

台在美打造科學園區 AIT全力支持

台在美打造科學園區 AIT全力支持
挺台在美打造科學園區 AIT：有助強化台灣在全球供應鏈關鍵地位

挺台在美打造科學園區 AIT：有助強化台灣在全球供應鏈關鍵地位
AIT主席懸缺至今 專家呼籲應立即任命新主席

AIT主席懸缺至今 專家呼籲應立即任命新主席
AIT邀鄭麗文適當時機訪華府 谷立言：現狀改變應尊重兩岸人民

AIT邀鄭麗文適當時機訪華府 谷立言：現狀改變應尊重兩岸人民

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重