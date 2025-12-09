稱兩岸開戰台照常上班 苗博雅挨批說瞎話

我的頻道

記者洪子凱／即時報導
北市議員苗博雅日前直播提及現代戰爭並只有部分地區受影響，若金門、馬祖被攻擊，台灣本島仍可維持正常運作。（圖／取自苗博雅YouTube直播）
國防部花費6450萬元台幣（約206萬美元）印製新版「台灣全民安全指引」全民普發，引起討論。北市議員苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，她以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課，該言論引發爭議。有網友批評，台灣與烏克蘭土地面積相差十幾倍，不應對比，戰爭也不是兒戲。

苗博雅日前在其直播「台灣百科全書」中討論小橘書議題時，提及很多人對戰爭印象是來自戰爭片電影、電視等，但其實現代戰爭就算開打，除了軍人要上戰場外，大多數人仍維持正常生活，她舉例，俄烏戰爭開打近三年，烏克蘭未被占領地區，大多數人仍是正常上班上學。

苗博雅說，假設台灣被中國大陸入侵，假設金門、馬祖被攻擊，國軍當然要迎戰，但台灣本島生活機能仍會正常運作，民間社會活動不會停止，不會每天都躲在防空洞，大眾想像會跟實際上有些落差，這些都是今年9月她在波蘭華沙安全論壇，與烏克蘭官員交流分享得知的。

不過該言論卻在社群上引發討論，不少人不認同苗的說法，直言「烏克蘭約是台灣的16倍大，且國土大多是平原或低地」、「一本正經說瞎話」、「把戰爭當成兒戲」。

面對批評，苗博雅9日深夜在社群平台發文，她以過去二戰、八二三砲戰為例，稱即便台灣遭攻擊社會仍有在運作，直言只因不符中共外宣說法，就遭側翼攻擊「很悲哀」，強調台灣若投降，自己一定是第一批被抓或被殺，「我不會跟你們一起投降」。

苗博雅感嘆，單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀，她拿出國土面積只有台灣六成的以色列為例，與敵對國家沒有海峽天險，但發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。

苗博雅說，當年八二三砲戰時，台灣本島仍正常運作，現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島基本日常運作更為重要，就算中共直接打本島，台灣在二戰時期各地受到幾波盟軍大空襲，即便七年間在戰爭狀態，社會還是要運作。

苗博雅強調，中共打台灣的成本過高，目前策略是透過威嚇，讓台灣人相信「首戰即終戰」，在幾天之內全島就會毀滅，逼迫自願投降，任何不符合中共外宣說法，主張台灣能夠抵抗侵略，都會被攻擊。

苗博雅也反嗆攻擊她的網軍及名嘴，那些主張和談投降的人，等中共來拿了好處，馬上飛到美國依親去了，她和她的家人都沒有外國護照，「像我這樣的人，若台灣被中共占領，絕對是第一批被抓甚至被殺的」，強調她絕對不會向中國投降。

