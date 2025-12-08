我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挑戰Netflix 派拉蒙砸779億發動「敵意收購」華納

社安金混淆「超額付款」她被追討6.3萬

陳水扁明年在鏡電視主持節目 NCC：政論節目就是違法

記者林海／台北即時報導
前總統陳水扁傳出明年將在鏡電視主持節目。圖／翻攝自Youtube微微笑廣播網
前總統陳水扁傳出明年將在鏡電視主持節目。圖／翻攝自Youtube微微笑廣播網

目前保外就醫的前總統陳水扁傳出明年將到鏡電視主持節目「總統鏡來講」，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，鏡電視的設立目標是不能有政論節目，若有政論節目就是違法行為。

國民黨召委洪孟楷表示，媒體已經報導，陳水扁明年初會到鏡電視開節目，作為保外就醫的受刑人，是否能上媒體主持節目？陳崇樹表示，鏡電視設定，現況就是不能開政論節目，未來會持續關注與處理，但受刑人是否能主持，尊重法務部。

但洪孟楷則說，鏡電視現在「開巧門」，主持人邀請政治人物、政論節目常客做一對一對談，避掉禁開政論節目的限制，NCC是否有了解。陳崇樹坦言，之NCC知道這樣的取巧方式，也有發函請鏡電視陳述意見，針對先前的情況也有開罰警告。但洪追問，是什麼處罰，陳則回說，「警告就是處罰」。

國民黨立院黨團先前提出「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，增訂駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，若修正通過，效力將溯及既往，適用行政救濟程序終結前的案件，也被稱「中天條款」，並在上周逕付二讀。

交通委員會今審查「衛星廣播電視法修正草案」，洪孟楷表示，未來修法若通過，NCC是否會尊重決議並依照程序進行？陳崇樹則強調，會依法行政。

但洪孟楷表示，行政院經常不依法行政，立院通過的法案不執行，還要先釋憲，NCC作為獨立機關，過去也經常被詬病經常受到上意影響，毫無獨立性。陳崇樹表示，一般情況會依法行政，但使用目前法律賦予的救濟程序，也是依法行政。

國民黨 陳水扁

上一則

跨境鎮壓已入台？沈伯洋陪女兒散步遭錄影突襲 報警提告

延伸閱讀

台南市長綠營初選 阿扁挺陳亭妃 林俊憲表尊重

台南市長綠營初選 阿扁挺陳亭妃 林俊憲表尊重
新聞評論／陳水扁傳將復出主持節目 賴清德恐芒刺在背

新聞評論／陳水扁傳將復出主持節目 賴清德恐芒刺在背
瞄準台灣第4次政黨輪替？盧秀燕：民進黨執政夠了

瞄準台灣第4次政黨輪替？盧秀燕：民進黨執政夠了
公投放出「鳥籠」落實直接民權 政黨應節制運用

公投放出「鳥籠」落實直接民權 政黨應節制運用

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人