台內政部暫行封鎖小紅書 陸委會：針對詐騙 非國家

陸委會副主委梁文傑。（中央社）

台行政院打擊詐欺指揮中心宣布，即日起對小紅書App 發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年。台陸委會今天表示，這是針對詐騙 、假訊息，不是針對哪個國家的軟體。

大陸委員會（陸委會）4日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

對於行政院打擊詐欺指揮中心宣布暫行封鎖小紅書一年訊息，梁文傑聞訊先是回應「小紅書有遭禁嗎」。

梁文傑了解這是最新消息後表示，這樣的處置是針對詐騙、假訊息等問題，不是針對哪個國家的軟體，關於詐騙有關部分由內政部、刑事局等單位回答，這個不是與兩岸有關的。

台內政部4日發布新聞稿表示，小紅書App在台用戶逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。小紅書App自2024年迄今涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元（新台幣，約830萬美元）。

內政部指出，近期小紅書App在台使用量於1年內激增，恐成網購詐騙高風險場域，依規定將對小紅書App發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年，後續將視公司是否善意回應、主動配合，再研議後續處置。