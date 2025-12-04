我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底財務體檢 退休規畫顧問建議應做5件事

1月6日前夕國會大廈炸彈嫌犯被捕 身分曝光

台內政部暫行封鎖小紅書 陸委會：針對詐騙 非國家

中央社台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸委會副主委梁文傑。（中央社）
陸委會副主委梁文傑。（中央社）

台行政院打擊詐欺指揮中心宣布，即日起對小紅書App發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年。台陸委會今天表示，這是針對詐騙、假訊息，不是針對哪個國家的軟體。

大陸委員會（陸委會）4日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

對於行政院打擊詐欺指揮中心宣布暫行封鎖小紅書一年訊息，梁文傑聞訊先是回應「小紅書有遭禁嗎」。

梁文傑了解這是最新消息後表示，這樣的處置是針對詐騙、假訊息等問題，不是針對哪個國家的軟體，關於詐騙有關部分由內政部、刑事局等單位回答，這個不是與兩岸有關的。

台內政部4日發布新聞稿表示，小紅書App在台用戶逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。小紅書App自2024年迄今涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元（新台幣，約830萬美元）。

內政部指出，近期小紅書App在台使用量於1年內激增，恐成網購詐騙高風險場域，依規定將對小紅書App發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年，後續將視公司是否善意回應、主動配合，再研議後續處置。

小紅書 詐騙 App

上一則

紐時專訪國民黨主席鄭麗文：時間不站在台灣這邊

下一則

內政部令封鎖小紅書 台灣網路資訊中心依法啟動屏蔽措施

延伸閱讀

台禁「小紅書」1年 中國網友熱議

台禁「小紅書」1年 中國網友熱議
台女見小紅書封鎖1年急問怎麼翻牆 網頁掛了顯示1畫面

台女見小紅書封鎖1年急問怎麼翻牆 網頁掛了顯示1畫面
小紅書平台涉詐欺案過多無改進回應 台灣將封鎖一年

小紅書平台涉詐欺案過多無改進回應 台灣將封鎖一年
蔣萬安赴滬雙城論壇「陸委會開綠燈」1原因擋上海台辦副主任赴台

蔣萬安赴滬雙城論壇「陸委會開綠燈」1原因擋上海台辦副主任赴台

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳揮文28日晚在飛碟電台節目最後一集。圖／摘自臉書

媒體人陳揮文無預警在廣播節目拋今天最後1集震憾彈

2025-11-28 13:31

超人氣

更多 >
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 
4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」
白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利

白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利
中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應