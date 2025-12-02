我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

浣熊闖維州酒類商店醉倒廁所 遭「拘留醒酒」後再野放

秘魯總統候選人駕車遇槍手開3槍 臉上見血

太子集團員工竟申請失業補助 受害者質疑政府救濟詐騙者

記者楊正海／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，上月21日聲押禁見尼爾公司財務主管鄭巧枚（左1）、天旭財務主管陳麗珊（中）獲准，提訊天旭人資長辜淑雯（右1）。(記者陳正興／攝影)
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，上月21日聲押禁見尼爾公司財務主管鄭巧枚（左1）、天旭財務主管陳麗珊（中）獲准，提訊天旭人資長辜淑雯（右1）。(記者陳正興／攝影)

太子集團跨國詐騙案震驚全球，有疑似受害者向台灣議員陳情，稱詐團員工因首腦被查辦失業，竟向北市勞動局申領失業補助，質疑「政府救濟詐騙員工，被害人卻無人關懷」。北市勞動局證實，太子集團在台員工303人，其中23人申請失業補助，將由勞保局決定准駁。

議員耿葳昨質詢市長蔣萬安，指太子集團被調查，資產被凍結、員工失業，但這符合非自願性離職嗎？勞動局長王秋冬說，如果員工有保勞保，是符合非自願性失業，依目前市府資料，詐團12家公司有八家沒雇用員工，四家共雇用303人，有23人申請失業補助。

耿葳追問這23人申請失業補助符合資格嗎？王秋冬回應，若拿到非自願性失業證明，原則上符合登記條件，北市就服處會受理申請；至於能否發給失業給付，由中央的勞保局按就保法認定。

耿葳質疑，詐團的員工也可能涉案，但因公司資產凍結沒辦法繼續工作、領薪水，現在詐騙橫行，太子集團不會是單一個案，台北市也有非常多的詐團成員還沒抓到，市府是要幫助受害者還是救濟詐騙的公司員工？

蔣萬安表示，市府當然是站在確保民眾、受害者的立場，並協助檢調追究法律責任，至於詐團公司聘用的員工申請失業補助，地方政府依程序上受理登記，依照法律規定，是勞保局最後決定是否給付。

耿葳質問，近六年銀行不斷有大額通報及申報可疑洗錢達52次，政府卻沒有積極作為阻絕龐大資金流動，讓洗錢詐騙集團在台北落地生根，政府也未依洗錢防制法等採取行動，直到美方公告後才展開行動。

市府回應，上月已開跨局處會議，研商情資共享及預警機制，供中央日後啟動洗錢防制及偵查措施時參考。以太子集團空殼公司為例，由商業處清查高風險樣態公司的商業登記，地政局掌握不動產集中持有及資產規模情形，警察局彙整建立預警名冊，複查員工投保狀態及營運、稅務情形，辨識高風險公司集團，列為加強預警及通報聯防對象。

詐騙集團 蔣萬安

上一則

5成台人挺九二共識 7成台北市民認同兩岸愈緊張愈應溝通

延伸閱讀

濱崎步上海對1.4萬空位開唱 蔣萬安招手：台北會給驚喜

濱崎步上海對1.4萬空位開唱 蔣萬安招手：台北會給驚喜
吳怡農？王世堅？ 綠營誰抗蔣萬安 中間選票成決勝關鍵

吳怡農？王世堅？ 綠營誰抗蔣萬安 中間選票成決勝關鍵
幕後／蔣萬安與Nvidia副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

幕後／蔣萬安與Nvidia副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密
與新壽正式分手 蔣萬安秀與副總裁會面照：Nvidia與台北又近一步

與新壽正式分手 蔣萬安秀與副總裁會面照：Nvidia與台北又近一步

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會。(記者李成蔭／攝影)

批國民黨糊弄「誘導人喊統一」中配何鷹鷺退黨：我不玩了

2025-11-26 09:29

超人氣

更多 >
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效