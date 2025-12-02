我的頻道

我們比動物還不如…越南裔母遣返過程揭酷刑般待遇

諾姆：將對送出危險移民到美的國家實施旅遊禁令

福建將補助台人在台開沙縣小吃店 陸委會：注意是否違法

記者陳宥菘／台北即時報導
大陸福建2日再發布12條惠台措施，其中包含在台灣開設沙縣小吃店給予5,000元人民幣（約2.2萬元台幣）的創業補助。陸委會表示，初步看來誘因很低，政府會注意其真正意圖及是否違法我方規定。（圖／聯合報系資料照片）

大陸福建2日再發布12條惠台措施，其中包含在台灣開設沙縣小吃店給予5,000元人民幣（約2.2萬元台幣）的創業補助。陸委會表示，初步看來誘因很低，政府會注意其真正意圖及是否違法我方規定。

福建2日發布第5批惠台措施，共有12條，涵蓋支持台企台商發展、優化台胞台企辦稅服務、推進對台商貿文旅交流合作3個面向。當中包括對重點項目的投資給予鼓勵、開設台胞台企稅費智能辦稅平台、在台灣開沙縣小吃店會有創業補助、小三通退票險，以及台灣藝人赴福州演出可拿獎勵等。

陸委會2日晚間透過書面指出，自2023年9月中國大陸發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」以來，福建省已陸續發布5批共計74項措施，包括支持台企發展、便利或優化台企、台人服務等不一而足。

陸委會表示，惟台商赴福建投資大幅減少，今年前10個月核准赴福建投資0.67億美元，較去年減少94%，顯示融台措施「成效欠佳」。

陸委會指出，至於中國大陸補助台灣人在台開沙縣小吃門店5,000元人民幣，初步看來誘因很低，我們會注意其真正意圖，以及是否有違反我方相關規定。

陸配錢麗宣揚武統 台移民署：已廢止依親居留

