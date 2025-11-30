台夜店大亨遇襲送醫 1嫌帶刀棍辣椒水重返現場遭警逮捕

夜店大亨夏天倫及其黃姓女友今傍晚驚傳遭伏擊，松山分局警方持續追查中。(記者李隆揆/攝影)

台灣夜店大亨夏天倫與黃姓女友今傍晚在台北市松山區宏泰金融大樓運動後，準備從地下停車場駕車離開時，遭2名男子設伏攻擊，送醫治療，警方稍早發現1名犯嫌返回案發現場，當場將其帶回調查，詳細案情仍待釐清。

松山分局警方表示，今晚6時許獲報，夏天倫在松山區民生東路三段上的宏泰金融大樓地下停車場準備駕車離開時，遭數名歹徒攻擊，員警介入初判夏天倫遭利器及辣椒水攻擊，協助傷者送醫治療。

警方調閱現場周邊監視器畫面追查，掌握涉案人員特徵及行蹤，晚間在案發地附近發現其中一名犯嫌，當場將其帶回調查，過程中查扣尖刀一把、鐵棍一支及辣椒水兩罐，正持續釐清案情並追查其餘共犯。

據悉，案發地宏泰金融大樓中有眾多商辦、健身房等，47歲夏天倫案發前帶著黃姓女友到大樓內運動，準備從地下停車場駕車離開時，突遭2名男子噴灑辣椒水並持刀棍攻擊。

警、消介入時，夏天倫及其女友眼睛腫痛，救護人員協助清洗後將其送醫治療，2人皆稱未能看清犯嫌樣貌，並表示近期未與人結怨，不知為何遭遇橫禍。