台型男主廚殺死同居人 布局成「殉情」判無期定讞

記者張議晨／高雄即時報導
高雄地方法院。示意圖。(記者張議晨／攝影)
高雄地方法院。示意圖。(記者張議晨／攝影)

高雄經營無菜單料理餐廳的李姓男子，因不滿同居林姓男友提分手，趁林男服用安眠藥熟睡時在房間燒木炭，導致林男一氧化碳中毒死亡，案發後李男還佯裝成兩人殉情，企圖誤導警方，被依殺人罪判無期徒刑定讞；男友家屬另求償557萬元(新台幣，約18.5萬美元)，高雄高分院判李男應賠償男友父親481萬6067元(約16萬美元)。可上訴。

判決指出，李男在高雄開私廚餐廳，在社群頗有名氣，林姓伴侶則是直銷公司講師，兩人2022年5月相識後交往，並同居在林的租屋處，林認為兩人個性不合常吵架而提分手，李也負氣將私人物品搬離租屋處，但李心有不甘，藉故於同年8月6日晚間留宿，再度與林爭吵。

隔日凌晨3時許，李男先讓林男服用多顆安眠藥，同日下午2時30分騎機車到餐廳拿2包木炭，再返回租屋處趁林熟睡時燒炭，並緊閉臥室門窗、將浴巾摺成條狀堵塞門縫下方，使林一氧化碳中毒身亡。

李祈緯確認林中毒後，再服用安眠藥物，躺在客廳地板上，故布疑陣製造殉情的假象，之後因林的表姊兼直銷上線聯絡不上，到租屋處按鈴仍未獲回應，報警破門而入，才發現李仰躺在客廳、林則陳屍臥室床上。

原本辦案人員一度以為是殉情，李男也供稱兩人是相約赴死，還稱自己也有吞了10顆安眠藥；但檢警深入追查，發現李男供詞與現場狀況不符，林男死前在社群網站活躍，沒有精神科就診紀錄，根本沒有尋短意圖，不採信他說法，依殺人罪將他起訴。

法院認為，林男沒有留遺書，與友人對話紀錄也均未提及輕生念頭，死前一天還在與表姊討論工作。再者，李躺的姿勢與位置並非無意識狀態所為，李也沒有夢遊的紀錄，且體內一氧化碳濃度為23%，與林男的81%差距甚大。

法院認定李並非與林殉情，一、二審均依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，案件上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，且量刑妥適，駁回上訴而定讞。

事後痛失愛子的林男父親向李男求償，包含精神慰撫金及扶養費等，合計求償557萬元，一審高雄地院審理後，法院判李男應賠償男友父親481萬6067元，李男不服上訴，高雄高分院審理後，認為一審計算合理，駁回他上訴。

