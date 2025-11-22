我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

台地方民代1/4婦女保障名額 三讀通過改為1/3任一性別

中央社台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台立法院三讀修正通過地方制度法部分條文，現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。圖為台內政部民政司長鄭英弘。(本報系資料照)
台立法院三讀修正通過地方制度法部分條文，現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。圖為台內政部民政司長鄭英弘。(本報系資料照)

台立法院三讀修正通過地方制度法部分條文，現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。婦團今天聯合聲明表示，此為重要改革，期待持續朝向50:50的性別均勢前進。

立法院會昨天三讀修正通過地方制度法部分條文，包括為促進性別平等參政，將現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。

婦女新知基金會、婦女救援基金會、台灣婦女團體全國聯合會、台灣女人連線、彭婉如文教基金會及台北市婦女新知協會今天發布聯合聲明，肯定此一重大改革。

聲明表示，1/4婦女保障名額，多年來給予政黨在地方民代選舉中提名優秀女性候選人的誘因；但隨著女性地方民代當選比例越來越高，且實力堅強的女性候選人眾多，近幾次地方選舉，少有女性候選人因為婦女保障名額當選，1/4婦女保障名額促進女性參政的作用已經飽和。

另外，聲明指出，台灣地方選舉中，女性參政的城鄉差距仍非常明顯，特別是應當選人數在3人以下的小選區，不受1/4婦女保障名額規範，女性被提名、進而當選的機會仍少。

聲明表示，根據台灣大學政治系教授黃長玲研究，若先不計入直轄市選區，2022年全國135個地方議員區域選區中，有30%的選區是所謂的「零女性選區」，當中1位女性議員都沒有；若將原住民選區分開計算，平地原住民的「零女性選區」占比達38%，山地原住民的「零女性選區」高達42%。鄉鎮市區層級的選區，更有高達47%是「零女性選區」，幾乎都發生在人口較少的鄉鎮小選區。

因此，為持續推進地方女性參政，將1/4婦女保障名額，改為1/3性別比例原則，是十分重要的改革。

聲明表示，行政院2011年12月9日函頒的「性別平等政策綱領」中，「權力、決策與影響力」篇的第3項具體行動措施，明定「修正地方制度法，將婦女保障名額改為性別比例原則，以北京行動綱領所設定之30%為中程目標，並以達成40%性別比例原則為最終目標」。

此外，聲明指出，作為選制政策主管機關的內政部，過去歷任部長消極以對，直到14年後，現任內政部長劉世芳才明確表示，為拓展基層女性參政機會，內政部將研擬草案，並在立法院委員會審查時表達支持修法的立場。

聲明最後提到，感謝立法委員跨黨派支持，得以促成修法，期待地方基層女性參政進一步開展，持續朝向50:50的性別均勢前進。

原住民 內政部

上一則

網傳低調訪中影片？王世堅：不用抖音也沒有去中國

下一則

台國安局：中國複合式手段施壓 中日矛盾短期內難以轉圜

延伸閱讀

史塔文斯基辦募款會 爭連任州參議員

史塔文斯基辦募款會 爭連任州參議員
沙加緬度縣亞裔地檢長 參選第6選區國會議員

沙加緬度縣亞裔地檢長 參選第6選區國會議員
金兌錫將發節日火雞 40選區居民優先預約領取

金兌錫將發節日火雞 40選區居民優先預約領取
曼達尼原皇后區阿斯托利亞選區席位 多人已宣布參選

曼達尼原皇后區阿斯托利亞選區席位 多人已宣布參選

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海