我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

台灣首例 無人機闖花蓮監獄「空投威士忌、檳榔」

記者王燕華／花蓮即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
花蓮監獄及警方合作偵破以無人機空投威士忌和檳榔到監獄，為受刑人解癮的離譜案件。記者王燕華／翻攝
花蓮監獄及警方合作偵破以無人機空投威士忌和檳榔到監獄，為受刑人解癮的離譜案件。記者王燕華／翻攝

花蓮監獄人員日前巡邏發現，有無人機飛進監所空投兩顆排球，仔細查看，內部竟藏威士忌與檳榔等違禁品。獄方會同花蓮警方循線查獲羅姓男子，警方已依刑法侵入住居罪將羅送辦，並依違反民航法規移請民航局與縣府裁罰。

羅嫌坦承，自己喜歡玩無人機，受朋友之託才協助空投，偷渡違禁品進監獄，犯案用的空拍機是自己花6萬元組的。

花蓮監獄副典獄長楊垂雄今天表示，9月14日晚間10時許，獄所人員巡邏時，聽到奇怪聲響，抬頭一看有無人機飛了兩次共投擲兩顆物品，立即通報戒護科長，經封鎖籃球場查看，果真找到兩顆排球，有縫合痕跡，打開一看，內藏4瓶用塑膠瓶裝的威士忌和6包檳榔，這是台灣首例以無人機空投違禁物品到矯正機關的案例。

獄方表示，隔天15日是受刑人每個月一次到球場運動的日子，研判受刑人利用放封機會「取貨」，於是將排球掉包，果然找到陳姓受刑人拿排球，立刻通報花蓮刑警大隊偵辦。

花蓮刑大偵三隊獲報後非常重視，與吉安警分局組成專案小組，調閱周邊監視器畫面，很快掌握當時有一輛車子闖入監所旁的管制步道，循線在花蓮市逮捕29歲羅姓嫌犯，起獲無人機一台及遙控器等證物。

警方表示，羅男駕車侵入管制步道，靠近獄所官舍，已依刑法侵入住居罪嫌送辦；另外，花蓮監獄為民航局公告禁航區域，已依相關法規請民航局及縣府裁罰，依照「民用航空法」第99條之13規定，若於禁航或限航區飛行無人機，可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮監獄及警方合作偵破以無人機空投威士忌和檳榔到監獄，為受刑人解癮的離譜案件。記...
花蓮監獄及警方合作偵破以無人機空投威士忌和檳榔到監獄，為受刑人解癮的離譜案件。記者王燕華／翻攝

無人機 空拍機 偷渡

上一則

與沈伯洋現身國際刑事法院前 范雲：國際仍有正義

下一則

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌逮捕歸案

延伸閱讀

澤倫斯基訪馬德里 西班牙承諾援烏克蘭9.4億元

澤倫斯基訪馬德里 西班牙承諾援烏克蘭9.4億元
俄無人機襲擊第聶伯羅 烏克蘭2新聞媒體所在大樓受損

俄無人機襲擊第聶伯羅 烏克蘭2新聞媒體所在大樓受損
電磁彈射無人機航母「四川艦」 完成首次海試

電磁彈射無人機航母「四川艦」 完成首次海試
台粉砸百萬讓無人機在大巨蛋升空 Super Junior當場爆哭

台粉砸百萬讓無人機在大巨蛋升空 Super Junior當場爆哭

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
立法院前院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全。記者黃婉婷／攝影

解放軍「黃海實彈射擊」劍指日本 他稱日各界非常憤怒

2025-11-17 14:55

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增