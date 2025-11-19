接見諾貝爾和平獎得主 蕭美琴：民主陣營應強化抵抗侵略力量

我的頻道

記者周佑政／台北即時報導
台副總統蕭美琴今接見2022年諾貝爾和平獎得主烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）。圖／台總統府提供
台副總統蕭美琴今接見2022年諾貝爾和平獎得主烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）時表示，民主陣營應互相幫助，共同強化抵抗侵略的力量，並期盼與國際社會持續交流合作，攜手面對未來的挑戰。

蕭美琴致詞時表示，「公民自由中心」長期維護烏克蘭人權的努力，已獲得國際社會的肯定與讚譽，對於該組織所展現的堅持、勇氣與毅力，要代表臺灣政府與人民致上敬意。

蕭美琴提到，烏克蘭人民仍持續遭受因俄羅斯入侵及戰爭行為所造成的不幸悲劇，台灣人民對此感同身受，因此積極投入包括重建、支持難民等多項人道援助工作，並與鄰近的理念相近國家合作，共同尋求最具建設性的協助方式。

蕭美琴指出，台灣深刻理解來自具侵略性鄰國帶來的威脅與壓力。隨著威權政權開始建立結盟，熱愛自由的人們更應互相幫助與支持，分享彼此經驗，共同強化以倍增抵抗侵略的力量。

蕭美琴表示，台灣人民始終與烏克蘭人民站在一起，追求和平、正義、基本人權及繁榮發展的機會。未來仍充滿許多挑戰，期盼與國際社會持續交流合作，共同攜手面對。

