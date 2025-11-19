台美防務入台灣關係法 蕭美琴：川普與歷屆政府立場一致

我的頻道

記者周佑政／台北即時報導
台副總統蕭美琴。(記者林俊良／攝影)
台副總統蕭美琴。(記者林俊良／攝影)

台副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體「15min」專訪內容今天播出，對於美國川普政府甫批准此任期內首度對台軍售，蕭美琴表示，感謝美國持續依據「台灣關係法」評估台灣的安全需求；蕭美琴也說，國防安全合作不僅明文載入「台灣關係法」，包含現任川普政府在內的歷屆美國政府也保持相對一致的立場，台灣將繼續與美國密切合作。

蕭美琴日前接受「15min」總編輯Vaidotas Beniušis視訊專訪，被問到，立陶宛人擔心可能來自俄羅斯的侵略，而台灣則面臨來自中國日益加劇的壓力，這些威脅之間是否有所關聯及北京與莫斯科之間是否有合作跡象？

蕭美琴說，現在確實是極為動盪的時期，地緣政治也變得格外複雜。自俄羅斯入侵烏克蘭前夕，俄羅斯和中國共同宣布「無上限夥伴關係」以來，我們已清楚看到這些威權國家之間的合作跡象，而且不僅是中國與俄羅斯，也包括北韓。

15min提到，台灣內部有不同的政治論述，有關國民黨主席最近公開表示，俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也不認為他應該為入侵烏克蘭負責，倘若未來台灣政權更迭，是否可能走向更親俄的立場？蕭美琴說，「我們在這一點上顯然存在分歧」，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法；相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及我們努力為台灣爭取來的價值。

對於川普政府甫批准此任期內首度對台軍售，蕭美琴說，美國是台灣最重要的安全夥伴，感謝美國持續依據「台灣關係法」評估台灣的安全需求，並為台灣的自衛能力提供必要的安全援助，包括過去幾年的軍售，以及近年來「國防授權法案」中強調的新方案。也感謝自川普第一任政府以來，美國常態性評估台灣的國防需求，並在如期發布的國防採購和對臺軍售公告中做出相應的回應。

蕭美琴指出，國防安全合作不僅明文載入「台灣關係法」，包含現任川普政府在內的歷屆美國政府也保持相對一致的立場，台灣將繼續與其密切合作。

蕭美琴說，「我們當然明白，川普政府非常強調盟友與夥伴也要承擔自我防衛的責任。」因此，台灣除了過去8年國防支出增長約80%之外，也將持續投入更多資源於自我防衛，目標是按照北約標準在2030年前達到GDP5%。但增加國防支出並非自我防衛的唯一努力，台灣也推動多項改革，例如延長義務役、強化訓練及致力提升更廣泛的全社會韌性，這一切都展現台灣在國防上的決心與承諾。

蕭美琴說，在展現承諾的同時，美國也持續支持台灣，「我們將會緊密合作」，目標是預防衝突及維持和平，也相信川普已將和平列為其政策的重要一環，期待能共同努力，確保區域的和平與穩定。

針對立陶宛至今仍是唯一使用台灣名稱設立代表處的歐盟國家，蕭美琴說，雙方必須在既有關係基礎上持續發展，這是非常新的關係。立陶宛是歐洲唯一以台灣為名設立代表處的國家，很有勇氣抵擋來自威權社會的各種脅迫，這也凸顯立陶宛在價值外交上的重要性。

