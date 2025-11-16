我的頻道

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

高市內閣支持率69% 突破「慶祝行情」持續高漲

中央社羅馬16日專電
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義大利披薩店老闆拍影片辱罵台灣遊客事件延燒，義媒報導，該店所在地市長德羅索出面緩頰，他表示「此事件不代表蒙特卡丁尼市，這位老闆犯了嚴重錯誤也正以各種方式道歉」。他強調下周將邀台灣駐義外交官溝通化解爭端。

義大利國家報（La Nazione）以大篇幅報導，位在義大利中部蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）的「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo），老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）日前在社群網站拍影片辱罵台灣遊客16人僅點了5份披薩，此事件在台灣媒體與社群網路引發怒火。

德羅索（Claudio Del Rosso）向義媒表示，在該市每個人都認識影片主角老闆，也知道帕齊尼是個無論在什麼場合、跟誰都能開玩笑的人，「我相信帕齊尼並非有意冒犯任何人，是想藉此在社群媒體博取更多人按讚，只是他採取的作法非常錯誤。」

德羅索強調，蒙特卡丁尼市一直是旅遊勝地，習慣歡迎來自世界各地的遊客，並將繼續秉持一貫的熱情好客精神，此次事件既不代表蒙特卡丁尼市，也不代表該市市民。

德羅索說，帕齊尼犯了嚴重錯誤，也正以各種方式表達自身的歉意，他作為市長，將於下周邀請涉及此事件相關國家的外交代表會晤，重申該市熱情好客的精神。

根據「國家報」報導，這位披薩店老闆是前義甲足球員強保羅帕齊尼（Giampaolo Pazzini）的哥哥，老闆本人也熱愛足球，曾效力於該市地方足球隊，在當地相當活躍。

義媒報導並以一段探討，此事件涉及義大利近期面臨的「窮遊」困境。今年夏天「窮遊」話題占據義大利各媒體標題，許多外國觀光客為節省旅費，經常在義大利餐廳只點很少的食物，今年夏天有許多在佛羅倫的餐廳老闆，都反映了類似的困擾。

報導指出，如何因應窮遊在義大利是個頗具爭議的話題，但現在大家都認同「侮辱遊客並非解決問題的最佳方式」，無論如何餐廳老闆已道歉並試圖彌補。

報導指出，許多台灣網友認為義大利老闆應向顧客解釋點餐規則，台灣媒體也訪問了旅台義大利人，他們說明，在義大利多人分享少份披薩的作法不受餐廳老闆歡迎，而在台灣，人們似乎更容易接受分享食物。

義大利 觀光 社群網站

台立院副院長江啟臣 率跨黨派立委訪美及巴拉圭

