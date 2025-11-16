批沈伯洋剝奪中配參政權 羅智強嗆：別怪別人怎麼對你

我的頻道

記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強。(圖／本報系資料照)
國民黨立委羅智強。(圖／本報系資料照)

花蓮中配村長鄧萬華因「未放棄中華人民共和國國籍」被解職，日前訴願成功獲花蓮縣政府撤銷處分，國民黨立委羅智強表示，最早提案要剝奪中配參政權的就是民進黨立委沈伯洋，如今沈遭中國通緝，但一點也不令人同情，「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你」；民進黨還想提案保護沈伯洋，「門都沒有，絕對反對到底」。

兩岸關係有關事件近期不斷發生，台灣方面有花蓮縣民選的中配村長鄧萬華被依國籍法解職，縣府訴願審議委員會撤銷原處分；中國方面則有沈伯洋遭中國全球通緝情況，羅智強稍早於社群發文批評。

羅智強表示，近兩年在台灣，打壓中配最用力的就是主張「所有兩岸交流都是統戰」的民進黨立委沈伯洋，所以當看到沈伯洋被中國通緝，真是一點也不值得同情，「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你」。

羅智強指出，沈伯洋是民進黨最早主張剝奪中配參政權的立委，過去就提案修「兩岸人民關係條例」，要求中配從政須放棄「中華人民共和國國籍」，但這法律上根本做不到。因為踐踏中配參政權的惡法無法通過，賴清德總統乾脆跳過修法，直接採用沈伯洋剝奪中配參政權的論述，接著展開對參政中配的大追殺、大清算，包含南投縣前議員、花蓮的村長，以及新北、台北、桃園的里長。

羅智強還說，陸委會要求民眾黨不分區立委提名人李貞秀必須「放棄其他國籍」才能出任立委，沈伯洋也落井下石「沒用過中國護照，怎麼來台灣？」事實上，中籍人士赴台本就不需要使用護照，為了抹黑中配，沈伯洋什麼鬼話都敢說。

羅智強批評，沈伯洋被中國通緝，要韓國瑜和立法院保護；沈伯洋追殺中配時，有沒有想過誰來保護弱勢的中配？沈伯洋甚至抹紅在中國台商及有家眷在中國的民眾，說那幾十萬人是「高風險群」，要民進黨監控，沈伯洋不只要剝奪中配參政權，更要拆散他人家庭。

羅智強質疑，除賴清德外，民進黨也提案要立法院保護沈伯洋，這也很好笑，賴清德有軍隊都不能保護沈伯洋了，請問立法院如何保護？沈伯洋清算中配時，賴清德有沒有以「總統」身分保護中配？民進黨要不要提案譴責賴清德和沈伯洋清算中配？民進黨提案保護沈伯洋，「門都沒有，絕對反對到底」。

民進黨立委沈伯洋遭中國發布全球通緝，圖為沈伯洋14日從德國返台。(圖／本報系資料...
民進黨立委沈伯洋遭中國發布全球通緝，圖為沈伯洋14日從德國返台。(圖／本報系資料照)

