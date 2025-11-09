蔣萬安95%連任？他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

民進黨立委王世堅。(圖／本報系資料照片)

2026北市長選舉，民進黨 誰戰爭取連任的台北市長蔣萬安 ？名嘴黃暐瀚今天在臉書貼文說，上周五他邀立委王世堅 上他的「下班瀚你聊」節目首度剖析內心世界。王世堅稱「蔣萬安95%會連任。身為二二八受難家屬，我有一個私人情感的因素過不去」，「我不想輸給蔣家後代，這樣對我的外公還有爸爸，沒辦法交代」。

黃暐瀚說，身為「現象級」的政治人物，王世堅如果參選台北市長，勝敗先不論，「選舉精采度」肯定破表，由於王世堅擁有「跨年齡、跨地域、跨性別、跨黨派」的喜好度，明年藍營勢必得將重兵拉回北市，無法全力進攻南高。然而，這段時間以來，王世堅面對參選議題卻一直「興趣缺缺」，既未提交「意願書」，面對媒體也一再強調「沒有想過選市長」。

黃暐瀚說，王世堅是真的不打算選嗎？王世堅首度剖析自己的內心世界「我不想輸給蔣家後代」後，聽完這句，他也沒什麼好繼續問下去了。

黃說，上次王在節目中，也提到念復興中學的時候，被迫在仁愛圓環下跪一度哽咽，王有王私人的考量，也清楚認知蔣萬安勝選機率極高，明年北市長這一局，民進黨最後怎麼派？就交給選對會來安排。