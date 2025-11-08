與魯比歐會面 台國科會主委：他非常熱情且重視台灣

台國科會主委吳誠文10月29日在APEC部長級稅務歡迎晚宴上，與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）互動。（圖/APEC台灣代表團提供）

台灣國科會主委吳誠文在APEC 期間，與美國國務卿魯比歐 會面，他今天於臉書發文談及此事，表示魯比歐「非常熱情」，且明顯感受到魯比歐對台灣的重視與友善態度。吳誠文也說，台灣科技實力與國力高度聯結，身為台灣人當引以為傲。

吳誠文10月底、11月初接連出席2025年亞太經濟合作會議（APEC）與歐洲行程，今天晚間於臉書發文，以「科技產業提升台灣能見度與影響力」為題，分享看法。

他表示，科技研發是必要的，但對台灣而言，持續強化科技產業發展的重要性，遠超過一般人想像。國科會主責科技研發與科學園區，讓他有幸能深刻體會此事，而台灣在半導體產業，以及AI 雲端與終端產業的關鍵地位，也在APEC獲得印證。

2025年亞太經濟合作會議（APEC）中的部長級年會（APEC Ministerial Meeting，AMM）於10月29日、30日舉行，台灣由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國科會主委吳誠文代表。

吳誠文表示，他與楊珍妮在部長層級的對談與交流，盡力凸顯台灣在半導體及AI產業的關鍵角色與國際合作意願。從隨團的外交部與總統府官員廣泛觀察，此主張獲得各與會經濟體普遍善意的回應。

吳誠文特別指出，台灣跟美國政府間，經過半年多來非常深入的交流互動，互相了解、互信程度大幅提升，雙方對於達成互助共榮的目標越來越清晰，合作方案的設計更為具體，甚至媒體報導過許多民間企業的合作早已啟動。

吳誠文在APEC的部長級年會前一天，與美國國務院政治事務次卿胡克爾（Allison Hooker），美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）分別舉行雙邊會談，隨後在歡迎晚宴中，也跟美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）寒暄交流。

吳誠文表示，魯比歐非常熱情，跟他交換美國與台灣可以深化在半導體及AI合作發展的共識，並對於稍早與2位次卿會談結果表示肯定。

部長級年會晚宴屬於公開場合，吳誠文表示，很多人想與魯比歐接觸交談，但是他明顯感受到魯比歐對台灣的重視與友善態度，因為美國政府已經知道，協助台灣半導體及AI產業在美國成功擴展，就能讓美國在AI創新及雲端應用繼續保有全球領導地位。

APEC期間，除了美國，吳誠文也接觸許多其他經濟體的代表，不論各種會議或場邊活動，AI已經成為共同議題以及話題。

吳誠文有感而發說，國際政治關係非常動態與複雜，不過一談到科技產業的合作發展，台灣的能見度與影響力立即升高，他深刻感受到台灣科技產業的實力與國力的高度聯結，身為台灣人當引以為傲。