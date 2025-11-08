我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

出席白色恐怖秋祭 鄭麗文：邀請函沒看到「吳石」二字

記者胡經周、屈彥辰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，致詞時表示，有人帶風向，故意誤導、扭曲這場活動，但從邀請函與活動海報內容，她都沒有看到吳石這兩個字。(記者胡經周／攝影)
國民黨主席鄭麗文出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，致詞時表示，有人帶風向，故意誤導、扭曲這場活動，但從邀請函與活動海報內容，她都沒有看到吳石這兩個字。(記者胡經周／攝影)

國民黨主席鄭麗文8日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳該活動也將紀念共諜吳石，因此引發輿論熱議。鄭麗文會後受訪時強調，228或白色恐怖不應淪為政治鬥爭的廉價工具，這段歷史屬於所有台灣人，不是某個政黨的專利。面對悲情歷史，尋求的是和解，而非惡意灑鹽，擴大裂痕。

鄭麗文致詞時表示，今天她必須參加這場活動，雖然這兩天的台灣政治與媒體環境，有人帶風向，故意誤導、扭曲這場活動，但從邀請函與活動海報內容，她都沒有看到吳石這兩個字，而且過去的白色恐怖秋祭活動也從未以吳石等人為主要祭悼對象，外界完全是扭曲、誤導這場活動的神聖與莊嚴性。

鄭麗文一再澄清該活動並無紀念吳石，主辦單位也向她聲稱不會紀念吳石，然而根據該活動採訪通知，赫然寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣50年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者，在獄中逝去數年以至數十年的青春歲月，出獄後仍堅守紅色信仰」。

吳石近期成為台灣輿論話題，因中國電視劇「沉默的榮耀」，將其潛入台灣進行情報滲透工作的過程，徹底「英雄化」，並搭配劇情編排，令此劇受好評。

鄭麗文 國民黨

上一則

蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會演說對台灣意義非凡

下一則

與魯比歐會面 台國科會主委：他非常熱情且重視台灣

延伸閱讀

不滿鄭疑祭悼共諜 蔡正元：乾脆改名「中國國民投降黨」

不滿鄭疑祭悼共諜 蔡正元：乾脆改名「中國國民投降黨」
馬習會10周年 馬英九籲賴清德懸崖勒馬「讓兩岸遠離戰爭」

馬習會10周年 馬英九籲賴清德懸崖勒馬「讓兩岸遠離戰爭」
鄭麗文的勝出與挑戰

鄭麗文的勝出與挑戰
國民黨廢2年條款 傅崐萁成萬年總召？鄭麗文：尊重黨團自主

國民黨廢2年條款 傅崐萁成萬年總召？鄭麗文：尊重黨團自主

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
旅客遊台示意圖。(圖／AI生成)

「台灣飯店怎破又貴？」陸女來台崩潰 網：台灣人也想問

2025-10-29 19:09

超人氣

更多 >
盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母
裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命

裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命
3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌
好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」

好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」
洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說