出席白色恐怖秋祭 鄭麗文：邀請函沒看到「吳石」二字

國民黨主席鄭麗文出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，致詞時表示，有人帶風向，故意誤導、扭曲這場活動，但從邀請函與活動海報內容，她都沒有看到吳石這兩個字。(記者胡經周／攝影)

國民黨 主席鄭麗文 8日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳該活動也將紀念共諜吳石，因此引發輿論熱議。鄭麗文會後受訪時強調，228或白色恐怖不應淪為政治鬥爭的廉價工具，這段歷史屬於所有台灣人，不是某個政黨的專利。面對悲情歷史，尋求的是和解，而非惡意灑鹽，擴大裂痕。

鄭麗文致詞時表示，今天她必須參加這場活動，雖然這兩天的台灣政治與媒體環境，有人帶風向，故意誤導、扭曲這場活動，但從邀請函與活動海報內容，她都沒有看到吳石這兩個字，而且過去的白色恐怖秋祭活動也從未以吳石等人為主要祭悼對象，外界完全是扭曲、誤導這場活動的神聖與莊嚴性。

鄭麗文一再澄清該活動並無紀念吳石，主辦單位也向她聲稱不會紀念吳石，然而根據該活動採訪通知，赫然寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣50年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者，在獄中逝去數年以至數十年的青春歲月，出獄後仍堅守紅色信仰」。

吳石近期成為台灣輿論話題，因中國電視劇「沉默的榮耀」，將其潛入台灣進行情報滲透工作的過程，徹底「英雄化」，並搭配劇情編排，令此劇受好評。