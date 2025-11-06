林佳龍稱CNN被認知作戰？台外交部：非指涉媒體

我的頻道

記者周佑政／台北即時報導
CNN日前報導台外交部長林佳龍在紐約邀宴美國政要卻沒人到場。林佳龍表示CNN報導「事實證明是錯假訊息。」有認知作戰的成分。(記者許正宏／攝影)
台朝野立委今在立法院外交及國防委員會關切CNN日前報導稱，「外交部長林佳龍於聯大期間在紐約出席招待會，但預期出席的美國政府高級官員未現身」議題，林佳龍回應，這是認知作戰一部分。外交部晚間表示，林佳龍答詢時所提「認知作戰」，並非指涉媒體本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息。

台外交部表示，今日於立院外委會備詢時，針對美國CNN日前報導稱「部長於聯大期間在紐約出席招待會，但預期出席的美國政府高級官員未現身」，後續部分國內媒體及立法委員引用 CNN 報導，並提及「外交部在美國設宴，美方官員卻無人出席」等內容，多位委員表達關切。外交部澄清，該報導內容未能充分反映實情，部分國內媒體及立法委員未經查證及加以引用或延伸報導，造成誤解。

台外交部指出，林佳龍答詢時所提「認知作戰」並非指涉媒體本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息，透過部分國內媒體和社群管道，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容。林佳龍也已明確說明，該活動並非由外交部設宴，而是受邀於聯大期間出席非官方周邊活動；根據事後公開的社群媒體照片顯示，活動當天現場出席人數眾多，並有友邦元首及美方現任官員在場，與報導所述情節明顯不符。

外交部表示，CNN在刊出該報導前，並未就涉及外交部的相關內容進行查證或請求回應；後續部分國內媒體及立法委員再引述未經查證的報導內容，致使錯誤訊息持續擴散。

外交部呼籲，媒體在報導涉外事務前，應秉持專業倫理，向外交部查證以確保資訊正確。台灣國際處境特殊，外交工作艱鉅且攸關國家整體利益，需要全體國人團結支持與理性討論，外交部將持續以負責任的態度向社會各界說明事實，共同守護國家利益。

