台美談判持續 賴清德：努力爭取對等關稅再調降且不疊加

台總統賴清德今出席台灣機械工業同業公會80周年酒會時表示，政府會持續努力與美國達成協議，爭取對等關稅再調降，且不疊加。(圖／擷取自udn video)

台美關稅 談判仍在進行，台總統賴清德 今出席台灣機械工業同業公會80周年酒會時表示，政府會持續努力與美國達成協議，爭取對等關稅再調降，且不疊加，同時232條款關稅也能夠爭取到優惠待遇，讓台灣相較於鄰近國家，可以更具競爭力。

台灣機械工業同業公會80周年酒會，包括賴清德、總統府資政沈榮津、立法院副院長江啟臣、經濟部長龔明鑫、美國在台協會（AI T）處長谷立言等人與會。

賴清德致詞時表示，過去一年，面對國際情勢變化、全球供應鏈重整、美國對等關稅等挑戰，機械工業承受很大的壓力。今年4月，在美國宣布關稅政策之後，他就跟行政院長卓榮泰、經濟部、國發會等相關部會，到台中工業區和機械器具業座談，了解第一線的困境和聽取大家寶貴的意見。

賴清德說，接下來，政府會持續努力與美國達成協議，爭取對等關稅再調降，且不疊加，同時232條款關稅也能夠爭取到優惠待遇，讓台灣相較於鄰近國家，可以更具競爭力。「今天谷處長在此，谷處長應該是全美國最了解川普總統如果要讓美國成功再工業化，就需要現場這群英雄來參與」。

賴清德表示，政府也提出930億元關稅支持方案，涵蓋金融支持、海外拓銷、產業升級、就業、以及勞工照顧等諸多措施，將專門用作協助產業，穩健因應國際變局。

賴清德說，要特別感謝機械公會，協助會員完成碳盤查，並且建立「機械業碳係數資料庫」，為業界打造低碳競爭力。此外，機械公會與相關協會，更共同組成 「台灣AI機器人產業大聯盟」，整合國內技術、人才，以及場域，都有助於機械產業跨入智慧機器人高值化應用市場，拓展新的商機。推動AI應用、研發機器人，是政府的重點發展方向，希望跟各位一起打拚。

「現在各位報國的機會來了，工業報國的機會來了。」賴清德說，谷立言特別提到，台灣國防預算明年占比GDP3.32%，2030年之前，國防預算占比GDP會達到5%；賴清德說，這些國防預算，一方面是對外進行軍事採購，但是更重要的是推動國防自主、發展國防工業。國防自主、國防工業是否能夠成功，就要看看大家的參與程度，所以當大家運用人工智慧，智慧化發展之後，他非常期待，大家能夠轉身，響應政府的號召，投入國防工業的發展，讓大家一起來報國。

賴清德表示，政府也會持續協助機械產業，布局海外，拓展國際多元市場，建立全球鏈結，讓世界再一次見識，台灣機械的實力跟價值。這也是為什麼他特別提到，川普希望美國能夠再工業化，也希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，這兩樣台灣都可以予以協助。

