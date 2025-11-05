柬埔寨太子集團涉洗錢 在台幹部等5人聲押禁見

我的頻道

中央社台北5日電
美方制裁柬埔寨太子集團犯罪組織，檢調發動偵蒐行動，調查局幹員5日下午移送第二波在台重要幹部王昱棠（黃衣）至台北地檢署複訊。中央社
美方制裁柬埔寨太子集團犯罪組織，檢調發動偵蒐行動，調查局幹員5日下午移送第二波在台重要幹部王昱棠（黃衣）至台北地檢署複訊。中央社

美方制裁柬埔寨太子集團犯罪組織。北檢今晚表示，偵辦集團在台不法案件，經檢察官複訊，認定在台重要幹部王昱棠等5人涉洗錢、意圖營利賭博等罪嫌重大，聲請羈押禁見。

台北地檢署今天深夜表示，檢察官訊問後，認被告王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓、凃姓等5名被告，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，均犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，非予羈押顯難進行追訴處罰，因此向台北地方法院聲請羈押禁見。

專案小組指出，台北地檢署檢察官4日指揮警調搜索，拘提20多名被告，其中包含辜姓女主管等11人漏夜移送北檢複訊；其他包含王昱棠及列名美方制裁名單的黃姓、施姓女子等12人，因停止夜間訊問，5日下午起陸續移送北檢複訊。

北檢4日發布新聞稿表示，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

北檢表示，接獲相關訊息後隨即於10月15日主動分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，4日指揮警調多個單位，展開搜索、拘提行動，分47路搜索集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提被告、通知多名證人到案說明，全案持續調查釐清中。

另外，承辦檢察官為保全太子集團在台洗錢不法資產，向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新台幣38億1421萬餘元）。

檢方也聲請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛（價值新台幣4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額新台幣2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達新台幣45億2766萬餘元（約1.5億美元），台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。

法務部調查局偵辦太子集團詐騙組織案，4日發動偵蒐行動，台北地方法院准予扣押集團在...
法務部調查局偵辦太子集團詐騙組織案，4日發動偵蒐行動，台北地方法院准予扣押集團在台豪宅和多輛名車，扣押物總價值高達新台幣45億2766萬餘元（約1.5億美元）。（調查局提供）中央社

柬埔寨 財政部 藍寶堅尼

