台外交部：中國以一中為參與APEC前提 嚴重違反規範

台外交部發言人蕭光偉4日出席例行記者會回答媒體提問。中央社

外媒報導中國稱台灣能否平等參與明年APEC 活動，關鍵在遵守一中原則 。台外交部發言人蕭光偉今天表示，台灣是APEC正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利。中方此舉嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國主辦。路透報導，中國外交部今天表示，台灣參與APEC活動的關鍵在於遵守「一個中國」原則和APEC相關諒解備忘錄，而非安全問題。

台外交部發言人蕭光偉晚間透過文字表示，台灣是APEC正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利。中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。

蕭光偉指出，在台灣與理念相近國家的共同要求下，中國於2024年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議；去年及今年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。

蕭光偉強調，台灣嚴正要求中方必須信守承諾，確實依據APEC規則與實踐，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，並保障台灣與會人員的人身安全。

蕭光偉說，任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，台灣絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。