我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

台外交部：中國以一中為參與APEC前提 嚴重違反規範

中央社台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台外交部發言人蕭光偉4日出席例行記者會回答媒體提問。中央社
台外交部發言人蕭光偉4日出席例行記者會回答媒體提問。中央社

外媒報導中國稱台灣能否平等參與明年APEC活動，關鍵在遵守一中原則。台外交部發言人蕭光偉今天表示，台灣是APEC正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利。中方此舉嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國主辦。路透報導，中國外交部今天表示，台灣參與APEC活動的關鍵在於遵守「一個中國」原則和APEC相關諒解備忘錄，而非安全問題。

台外交部發言人蕭光偉晚間透過文字表示，台灣是APEC正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利。中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。

蕭光偉指出，在台灣與理念相近國家的共同要求下，中國於2024年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議；去年及今年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。

蕭光偉強調，台灣嚴正要求中方必須信守承諾，確實依據APEC規則與實踐，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，並保障台灣與會人員的人身安全。

蕭光偉說，任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，台灣絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。

APEC 一中原則

上一則

防太子集團脫產 台檢調查扣豪宅名車約1.5億美元獲准

下一則

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

延伸閱讀

羅馬古塔崩塌壓死人 義不滿俄羅斯嘲諷召大使抗議

羅馬古塔崩塌壓死人 義不滿俄羅斯嘲諷召大使抗議
日防相外相雙挺台 重申台海和平、反駁中國抗議

日防相外相雙挺台 重申台海和平、反駁中國抗議
這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳
台將組「供應鏈國家隊」以「台灣模式」來美投資

台將組「供應鏈國家隊」以「台灣模式」來美投資

熱門新聞

愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆狠劈教育界12女。 示意圖／ingimage

台「教育界王力宏」劈腿12女 專挑人妻 校長、學生不放過

2025-10-29 13:19

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲