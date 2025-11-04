防太子集團脫產 台檢調查扣豪宅名車約1.5億美元獲准

我的頻道

中央社台北4日電
美國財政部針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司。台北地檢署聲請扣押新台幣45億餘元資產獲准，4日指揮警調展開搜索、拘提行動。（調查局提供）中央社
台調查局今天說，以陳志為首的太子集團在多國設空殼公司，將詐騙收益買奢侈品及房地產等方式洗錢及隱匿犯罪所得。為防脫產，聲請查扣集團在台豪宅、名車等獲准，總價逾45億元（約1.5億美元）。

調查局發布新聞稿指出，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，該集團透過在柬埔寨各地設立的強迫勞動詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺犯行，之後將詐騙收益輾轉挪移至太子集團在多國成立的空殼公司，並以購買奢侈品及房地產等方式洗錢，藉此隱匿犯罪所得。

台北地方檢察署指揮法務部調查局台北市調查處及內政部警政署刑事警察局組成專案小組，掌握太子集團洗錢資金流向及相關動產、不動產地點。

專案小姐於今天同步搜索太子集團在台組織高級幹部、成員的住居所及台灣多家公司等共47處所，並拘提在台主要幹部王姓、辜姓等被告25人、通知10名證人到案說明，全案持續調查釐清中。

調查局官員指出，本案為防止案關犯罪嫌疑人脫產，台北市調查處已彙整資料交給檢察官，由檢察官向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新台幣38億餘元）、各式名車26輛（價值4億餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億餘元），合計扣押物價值高達45億餘元，台北地方法院10月27日裁定准予扣押。

新聞稿提及，近年跨境詐騙猖獗，已嚴重影響全民財產安全及社會安定，而境外不明資金流入台灣，也恐影響國家安全及社會安定，調查局將持續加強國際合作偵辦本案，展現打擊跨國詐騙、洗錢組織的決心，以達成阻絕境外勢力干擾國家金融秩序及維護民眾安定生活的使命。

詐騙 房地產 柬埔寨

