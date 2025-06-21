國民黨反惡罷大會 活動收場遇暴雨

國民黨「北北基反惡罷團結大會」昨天在台北榮星花園舉行，國民黨主席朱立倫（中）表示，表示，賴清德只關心一件事，所有人團結在賴清德身邊，賴清德一人獨大，民進黨一黨獨大，這就是民進黨關心的。記者余承翰／攝影

國民黨 「北北基反惡罷團結大會」下午在台北榮星花園舉行，約萬名支持者到場力挺，一同高喊「726反惡罷、出來投不同意」，一同表達對民進黨 發動大罷免 的不滿，但活動尾聲時突然一陣大雨，讓現場支持者淋得措手不及，也只能草草收場散會。

影片來源：聯合新聞網