國民黨反惡罷大會 活動收場遇暴雨

國民黨「北北基反惡罷團結大會」昨天在台北榮星花園舉行，國民黨主席朱立倫（中）表示，表示，賴清德只關心一件事，所有人團結在賴清德身邊，賴清德一人獨大，民進黨一黨獨大，這就是民進黨關心的。記者余承翰／攝影 國民黨「北北基反惡罷團結大會」下午在台北榮星花園舉行，約萬名支持者到場力挺，一同高喊「726反惡罷、出來投不同意」，一同表達對民進黨發動大罷免的不滿，但活動尾聲時突然一陣大雨，讓現場支持者淋得措手不及，也只能草草收場散會。 影片來源：聯合新聞網 國民黨「北北基反惡罷團結大會」在台北榮星花園舉行，傍晚結束前現場一陣大雨，讓活動只得草草收場。記者余承翰／攝影 國民黨「北北基反惡罷團結大會」在台北榮星花園舉行，活動結束前已有許多支持者先行離去。記者余承翰／攝影 國民黨「北北基反惡罷團結大會」在台北榮星花園舉行，數千名支持者到場力挺，一同高喊「726反惡罷、出來投不同意」，表達對國民黨立委的支持。記者余承翰／攝影 國民黨「北北基反惡罷團結大會」在台北榮星花園舉行，傍晚結束前現場一陣大雨，讓活動只得草草收場。記者余承翰／攝影 罷免 國民黨 民進黨 上一則 不滿被性騷沒道歉...她朝健身教練吐口水 下場慘了
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