餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

一邊收錢找錢，一邊處理食材，這是台灣早餐店、小吃攤的日常，衛福部食藥署修正「食品良好衛生規範準則」昨天上路，要求從業人員調理食品時，手部不得同時或接續接觸金錢，如稽查屬實，限期改正，若屆期仍不改正，將處以6萬元(台幣下同約2002美元)以上、2億元(約667萬美元)以下罰鍰。

食品業者 要訓練3小時

食藥署食品組長劉芳銘表示，去年1月18日預告「食品良好衛生規範準則」，擴大規範對象，包括食品製造業、所有相關業者，連同夜市、早餐店、小吃攤、外送員等均列入管理。此外，所有新進食品從業人員均需接受至少3小時教育訓練。

紅豆餅、雞蛋糕、鹽水雞等小吃攤，多數是一人作業，常見業者雙手接觸紙鈔、硬幣後，緊接著又處理食物，容易造成交叉汙染。為此，「食品良好衛生規範準則」規定從業人員在調理食品時，手部不得同時或接續接觸金錢。

許多攤商、小吃攤業者聽到新規定後，直呼「小攤做不到」。更有人無奈說，「乾脆生意不要做了」。包括夜市或小吃攤，很多是一人攤商或夫妻倆協作，有攤商抱怨官員憑空想像政策。

但也有民眾肯定新制，尤其看到業者收完錢直接料理下一份食材，「真的會滿不舒服、吃也吃得不安心」。新制還規定食品業者從製備菜肴至儲存、供應，有時間、溫度管理。

運送食品物流車輛也在管理範圍，劉芳銘指出，若為冷凍或冷藏運輸車，業者應不定時抽測車廂體、容器內環境溫度，若為冷凍食品，溫度不得高於攝氏負20度。

避免汙染 外送員也納管

這項食安新制也將外送員納入管理，劉芳銘指出，日前1名外送員撿起掉在地上的食物，重新包裝後，再交給消費者，無法可罰。新制納管外送平台業者、外送員，在送餐過程需避免食品溫度劇烈變動，且完整包覆食品，避免遭受汙染。

為強化食品餐飲從業人員食品安全意識，新制要求所有新進食品從業人員，包括正職人員、工讀生、部分工時人員等，只要可能接觸食品，均需接受至少3小時教育訓練。

從業期間，每年至少接受3小時教育訓練，再者從業人員在作業場所須佩戴口罩。

業者品管文件 保留5年

新制要求業者需保留品管、檢驗、量測紀錄等文件內容至少5年。劉芳銘表示，第一線稽查人員常發現食品業者倉庫深處堆放過期食材，代表並未遵守「先進先出」原則，因此要求業者保留品質管理文件，除作為稽查之用，還可確保業者優先使用較早進貨的食材。

劉芳銘指出，食品業者如果違反上述規定，地方衛生單位稽查屬實，不會直接開罰，先要求限期改正，若屆期仍不改正，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。目前設有吹哨人保護條款，民眾若發現餐飲、食品等業者違反規定，可向各縣市衛生單位通報，衛生單位將派人稽查，若屬實可從罰鍰抽成，希望民眾踴躍檢舉。